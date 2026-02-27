"100 Prozent": Marius Borg Høiby ging Nora laut Kumpel fremd

Die umstrittene Beziehung von Marius Borg Høiby (29) und Nora Haukland wird vor Gericht weiter seziert – und dabei kommen immer neue Details ans Licht. Am 16. Verhandlungstag im Amtsgericht von Oslo sagte nun Marius’ Kumpel Danby Choi als Zeuge aus und schilderte, wie toxisch die Beziehung des ehemaligen Paares gewesen sein soll. Laut den Protokollen, über die unter anderem Bild berichtet, standen vor allem Eifersucht und Untreuevorwürfe zwischen den Turteltauben. Besonders brisant: Auf die Frage der Staatsanwaltschaft, ob Nora mit ihrem Betrugsvorwurf gegen Marius richtig gelegen habe, antwortete Danby ohne Zögern: "Zu 100 Prozent."

Der Zeuge erzählte vor Gericht, dass er Marius und Nora im Sommer 2022 kennengelernt und sich schnell mit beiden angefreundet habe. Damals habe zwischen den beiden eine gute Stimmung geherrscht, die aber bald von heftigen Streits abgelöst worden sei. So berichtete Danby von einer Reise nach Henningsvær im Herbst 2022, zu der Nora mit ihm und weiteren Freunden fuhr, während Marius auf Motorradtour war. Auslöser eines massiven Zoffs sei ein Foto gewesen, das nun auch im Saal gezeigt wurde: Darauf sitzt Nora auf dem Schoß eines anderen Mannes. "Dies ist eines von 100 Bildern, die Marius verärgern konnten", erklärte der Freund. Beide seien extrem eifersüchtig gewesen, hätten sich gegenseitig die Handys weggenommen und nach verdächtigen Nachrichten und Fotos durchsucht – immer wieder sei es deshalb zum Eklat gekommen.

Hinter den Kulissen versuchte das Paar offenbar trotzdem, an seiner Liebe festzuhalten. So soll Marius seiner damaligen Freundin eine Liste mit dem Titel "Dinge, die ich an mir ändern möchte" geschickt haben, in der er versprach, weniger auszurasten und weniger feiern zu gehen; Danby half ihm nach eigener Aussage beim Formulieren. Gleichzeitig habe Nora sich auf Instagram weiterhin gern freizügig gezeigt, was den Sohn aus Norwegens Königsumfeld regelmäßig auf die Palme gebracht habe. Laut den vor Gericht geschilderten Vorwürfen soll Marius im Verlauf der Beziehung sogar handgreiflich geworden sein. Die Romanze der beiden, die von 2022 bis 2023 andauerte, entwickelte sich damit von einer anfänglichen Sommerliebe zu einer Verbindung, die von Misstrauen, Eifersucht und schweren Anschuldigungen geprägt war.

Anzeige Anzeige

Imago Marius Borg Høiby bei einer Feier in Trondheim, 23. Juni 2016

Anzeige Anzeige

Imago Nora Haukland auf dem roten Teppich vor der Verleihung der Subjektprisen 2024 in Oslo

Anzeige Anzeige

Getty Images Marius Borg Høiby in Oslo, Juni 2022