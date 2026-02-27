Zu oft Ultraschall? Anna Adamyan wehrt sich gegen Kritik

Anna Adamyan (29) erlebt derzeit eine erneute Schwangerschaft und teilt ihre Freude mit ihren Followern auf Instagram. Doch die Glücksmomente werden von negativen Kommentaren getrübt. Nutzer werfen der Realitystar-Bekanntheit vor, zu häufig zum Ultraschall zu gehen. "Wie oft willst du noch zum Ultraschall gehen?! Kein normaler Mensch geht so oft", heißt es in den kritischen Nachrichten. Anna hat sich nun entschieden, sich gegen diese Anschuldigungen zu wehren und den Kritikern eine deutliche Ansage zu machen, in der sie ihre persönliche Geschichte und ihre Beweggründe offenlegt.

In einem emotionalen Statement auf Instagram erklärt die ehemalige GNTM-Teilnehmerin, warum die häufigen Kontrollen für sie so wichtig sind. "Zwölf künstliche Befruchtungen, zwei biochemische Schwangerschaften, zwei Fehlgeburten, Jahre voll Hoffen und Bangen mit vielen Tränen haben mich nun mal geprägt", schreibt Anna. Ihre letzte Schwangerschaft sei von starken Ängsten, Einschränkungen und kaum Selbstvertrauen überschattet gewesen, geformt von der ständigen Angst, es könnte noch etwas passieren. "Nun darf ich dieses Wunder ein Glück noch mal erleben und die Ängste begleiten mich wieder ein Stück weit. Die regelmäßigen Kontrollen geben mir Halt und helfen mir", erklärt sie weiter.

Anna macht außerdem deutlich, dass jede Frau ihre Schwangerschaft auf ihre eigene Weise erleben darf. "Für mich ist genau das 'normal'. Ich reflektiere meine Gefühle und Bedürfnisse, um sie anzunehmen. Es mag nicht der Standard sein, aber das muss es doch auch nicht?", schreibt die werdende Mutter. Mit ihren offenen Worten möchte sie zeigen, dass es kein richtig oder falsch gibt und dass ihre Erfahrungen sie zu der Entscheidung gebracht haben, engmaschiger medizinisch begleitet zu werden.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan und ihr Sohn Levi im Juni 2024

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, frühere GNTM-Kandidatin