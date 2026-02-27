Royals
Zeit rennt: Sarafina Wollnys Zwillinge kommen in Vorschule

- Lisa Mayr
Lesezeit: 1 min

Die Zeit vergeht wie im Flug bei Sarafina Wollny (31): Die Reality-TV-Bekanntheit verriet jetzt, dass ihre Zwillinge Emory Maximilian (4) und Casey Maximilian (4) in diesem Jahr zu Vorschulkindern werden. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wollte ein neugieriger Fan wissen, ob die Jungs schon dieses Jahr in die Schule kommen. Die dreifache Mutter antwortete: "Nein, nächstes Jahr. Die Zeit vergeht so schnell, sie werden dieses Jahr einfach Vorschulkinder."

Die beiden Jungs wurden am 18. Mai 2021 geboren und kamen zehn Wochen zu früh per Notkaiserschnitt zur Welt. Nach der Geburt mussten Emory und Casey zunächst intensivmedizinisch betreut werden. Mittlerweile haben sich die Zwillinge aber prächtig entwickelt und sind gesund. Im Mai 2025 feierten die beiden bereits ihren vierten Geburtstag – ein Anlass, der Sarafina vermutlich noch einmal bewusst gemacht hat, wie schnell die Zeit vergeht.

Vor einigen Monaten startete Sarafinas jüngste Tochter Hope (2) bereits mit der Eingewöhnung im Kindergarten – ein Schritt, den die Eltern mit liebevollen Worten und gemeinsamen Bildern auf Instagram begleiteten. Die dreifache Mutter und ihr Mann Peter Wollny (33) dokumentieren wichtige Momente ihrer Kinder regelmäßig und halten die Community mit kurzen Einblicken in ihren Alltag auf dem Laufenden.

Peter und Sarafina Wollny aud der Hochzeit von Loredana. April 2025
Instagram / sarafina_wollny
Peter und Sarafina Wollny aud der Hochzeit von Loredana. April 2025
Emory Maximilian und Casey Maximilian, Sarafina Wollnys Zwillinge
Instagram / sarafina_wollny
Emory Maximilian und Casey Maximilian, Sarafina Wollnys Zwillinge
Sarafina Wollny mit ihrer Tochter Hope Angel Silvia
Instagram / sarafina_wollny
Sarafina Wollny mit ihrer Tochter Hope Angel Silvia
