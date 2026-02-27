Leyla Heiter hat Mike und Alani bei Dackelrennen angemeldet

Leyla (29) und Mike Heiter (33) nehmen bald an einem ungewöhnlichen Event teil. Die Realitystars sind stolze Besitzer eines Dackels namens Alani, der in Frankfurt zu ihrem festen Begleiter im Alltag geworden ist. Der kleine Rüde hat sogar einen eigenen Instagram-Account, auf dem die Influencerin regelmäßig Einblicke in sein Leben teilt. Jetzt hat Leyla ihren Mann und den Vierbeiner kurzerhand bei einem Dackelrennen angemeldet – und das ohne Mikes Einverständnis. "Ich bin ja im Mai in der Jury bei Teckelwelt – und dann habe ich mir so gedacht: Ich kann da jetzt nicht in der Jury sitzen als Dackelmutter und mein eigener Sohn, der schwänzt hier und der macht hier nicht mit", erklärt sie in ihrer Instagram-Story.

Mike scheint von Leylas Entscheidung allerdings wenig begeistert zu sein. "Mike war jetzt nicht so amüsiert, weil er nämlich weiß, wie Alani ist und er sich denkt: Mit diesem Hund wird das Fifty Fifty, ob wir uns komplett blamieren oder ob Alani am Ende sogar wirklich da abräumt", berichtet die Influencerin weiter. Leyla selbst geht die Sache entspannter an und hofft vor allem, dass ihr Dackel Spaß haben wird. "Ich mache das, weil ich mir denke, der hat dann halt Spaß. Der lernt andere Dackel kennen und so. Der kommt mal aus sich heraus", erklärt sie. Allerdings räumt auch sie ein, dass bei Alani alles möglich ist: "Aber bei Alani kann auch sein, dass der einfach sitzen bleibt, dass er sich so denkt: Was wollt ihr eigentlich von mir?"

Für Leyla ist Alani ein wichtiger Teil ihres Lebens. Während sie auf Instagram regelmäßig Momente mit ihrem Vierbeiner teilt, hat die Promi Big Brother-Siegerin in den vergangenen Wochen auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Nach einem Eingriff bereitete ihr eine Wunde unter der Achsel Sorgen, die nicht richtig verheilen wollte. Umso mehr scheint sie sich nun auf das Dackelrennen im Mai zu freuen, bei dem sie nicht nur als Jurorin, sondern auch als anfeuernde Hundemama dabei sein wird.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Leyla Heiter, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / alani Leyla Heiters Dackel Alani

Anzeige Anzeige

Imago Mike Heiter und Leyla Lahouar bei den Bunte New Faces Awards Music 2024 in der P61 Gallery, Berlin