Das haben Elvis und Priscilla Presley "jeden Abend" getan

Priscilla Presley (80) hat bei einem Event in Palm Beach aus ihrer Vergangenheit mit Elvis Presley (†42) geplaudert und verraten, wie sie ihre Abende in den frühen Jahren ihrer Beziehung verbrachten. Wie die 80-Jährige erzählte, schauten sie und der King of Rock 'n' Roll "jeden Abend" Filme auf seinem Anwesen Graceland in Tennessee. Die beiden hätten sich ihre Wünsche erfüllen und vom Kino anrufen lassen, um bestimmte Titel anzufordern, die sie dann als Erste vor der breiten Öffentlichkeit sehen konnten, erklärte Priscilla laut dem Magazin People.

Diese nächtlichen Filmsessions hatten allerdings Konsequenzen für die damals noch jugendliche Priscilla. "Wir haben jeden Abend gegen 22 Uhr zu Abend gegessen, und manchmal haben wir die ganze Nacht einen, zwei, drei, vier Filme gesehen", erinnerte sich die Schauspielerin. Wegen der späten Nächte mit Elvis sei sie "sicherlich immer zu spät zur Schule gekommen". Elvis hatte Priscilla 1959 auf einer Party in Westdeutschland kennengelernt, als er dort bei der US-Armee stationiert war. Er war damals 24 Jahre alt, sie erst 14. Nach seinem Abschied aus Deutschland erneuerte er die Beziehung drei Jahre später und flog sie nach Los Angeles und Las Vegas.

Priscilla hat über die Jahre immer wieder betont, dass sie und Elvis erst nach ihrer Hochzeit im Mai 1967 in Las Vegas miteinander geschlafen haben. Die Ehe der beiden war turbulent und endete 1972 mit der Trennung. 1973 wurde die Scheidung finalisiert. Aus der Beziehung ging Tochter Lisa Marie Presley (†54) hervor, die neun Monate nach der Hochzeit zur Welt kam. Lisa Marie verstarb im Januar 2023 im Alter von nur 54 Jahren an den Folgen einer Gewichtsreduktions-Operation, die Jahre zuvor stattgefunden hatte. Elvis selbst starb 1977 an Herzstillstand. Priscilla heiratete nach der Scheidung nie wieder, hatte aber unter anderem eine lange Beziehung mit Marco Garibaldi, mit dem sie Sohn Navarone hat.

Getty Images Priscilla Presley im Juni 2024

IMAGO / Cinema Publishers Collection Elvis, Priscilla und Lisa Marie Presley 1968

Getty Images Priscilla Presley, Schauspielerin