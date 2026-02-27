Verraten: Walentina Doronina zieht bald in Luxus-Penthouse

Walentina Doronina (25) erfüllt sich einen großen Traum: Der Realitystar wird in etwa zehn Monaten in ihre erste Eigentumswohnung ziehen. Nachdem sie kürzlich in ihrer Instagram-Story ein Video von sich auf einer Baustelle gepostet und angedeutet hatte, dass sie es kaum erwarten könne, ihre Heimatstadt Essen zu verlassen, klärt sie nun gegenüber Promiflash auf, was es damit auf sich hat. "In circa zehn Monaten werde ich in meine erste Neubau-Eigentumswohnung ziehen! Es handelt sich um ein riesiges Penthouse mit über 70 m² Dachterrasse – ein absoluter Traum, den ich mir gerade erfülle", verrät sie. Die neue Adresse der 25-Jährigen wird dann nicht mehr in Essen, sondern in Düsseldorf liegen.

Die Baustelle, die sie in den sozialen Medien gezeigt hatte, gehört genau zu diesem Projekt. "Aktuell ist natürlich noch alles im Rohbau, aber ich begleite den gesamten Prozess von Anfang an und freue mich riesig darauf, bald alles nach meinen Vorstellungen einrichten zu können", erklärt Walentina im Interview. Besonders die großzügige Dachterrasse wird für sie zum absoluten Highlight der neuen Wohnung. "Ich sehe mich dort jetzt schon die Sonnenuntergänge genießen", schwärmt die Germany Shore-Bekanntheit. Für sie ist dieser Schritt mehr als nur ein Umzug: "Für mich ist das ein ganz besonderer Meilenstein und ich bin unglaublich dankbar, mir diesen Wunsch erfüllen zu können."

Während sich Walentina richtig auf ihren neuen Lebensabschnitt in Düsseldorf freut, sah es privat zuletzt weniger rosig aus. Die Influencerin hatte kürzlich im Interview mit Blitzlichtgewitter von einer schwierigen Phase in ihrer Beziehung gesprochen und von "unschönen Dingen" berichtet, die vorgefallen seien: "Bei uns ist immer On-off. Das ist auch tatsächlich gerade sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig." Illoyalität, Unehrlichkeit und Lügen seien für sie absolute No-Gos in einer Partnerschaft, stellte sie klar. Ob die neue Wohnung in Düsseldorf womöglich auch einen Neuanfang in ihrem Liebesleben markieren wird, bleibt abzuwarten.

Imago Walentina Doronina bei der 1. Aachener Media Night, Februar 2026

Paramount+ Walentina Doronina

IMAGO / Funke Foto Services Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit