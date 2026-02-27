Herzogin Meghan begeistert in Jordanien mit Zara-Chanel-Mix

Herzogin Meghan (44) hat bei ihrem Besuch eines Rehazentrums in Amman auf einen überraschend bodenständigen Look gesetzt. Am zweiten Tag ihrer zweitägigen Reise nach Jordanien trug sie zu einem Termin im National Centre for Rehabilitation of Addicts eine graue Jacke der spanischen Modekette Zara, die umgerechnet rund 124 Euro kostet. Dazu kombinierte sie eine schwarze Hose und Pumps von Chanel mit Samtkappe und goldenem Logo-Detail an der Ferse. Besonders auffällig war jedoch, was Meghan nicht trug: Statt ihres üblichen Armband-Stapels und funkelnder Diamanten zeigte sich die Herzogin mit minimalistischem Schmuck – nur ihr goldener Ehering und das Cartier Love Armband waren zu sehen.

Beim Besuch des Rehazentrums schrieben sie und Harry ermutigende Botschaften an die Patienten. "Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Engagement für Ihre Pflege. Ich wünsche Ihnen weiterhin Heilung und Glück", notierte Meghan in Kalligrafie auf orangefarbenem Papier. Harry verfasste eine Nachricht auf gelbem Papier: "Es ist okay, nicht okay zu sein. Vertraut einander. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Genesung. Teilt jetzt Euren Mut und Eure Erfahrung." Das Zentrum, das dem jordanischen Gesundheitsministerium untersteht, verfügt über 40 Betten und bietet medizinische Entzugsdienste, psychologische Unterstützung und soziale Beratung an.

Die Reise nach Jordanien erfolgte auf persönliche Einladung von WHO-Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Das Paar besuchte während des Aufenthalts auch das Flüchtlingscamp Za'atari, wo rund 80.000 syrische Geflüchtete leben, und spielte dort Fußball mit Kindern – wobei Meghan ihre Pumps gegen Bootsschuhe tauschte. Dass die Herzogin gerne Designermode mit erschwinglichen Teilen kombiniert, ist kein Geheimnis. In ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" erklärte sie Gast Mindy Kaling (46): "Ich mag High-Low." Auch ihre Schwägerin Prinzessin Kate (44) setzt gelegentlich auf ähnliche Kombinationen und mixte etwa einen Zara-Bouclé-Blazer mit einer Chanel-Tasche.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das National Centre for Rehabilitation of Addicts in Amman

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Nationale Rehabilitationszentrum für Suchtkranke in Amman, Jordanien

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen mit Tedros Adhanom Ghebreyesus das King-Hussein-Krebszentrum in Amman