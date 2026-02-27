So viel Eloise steckt in "Bridgerton"-Star Claudia Jessie

Claudia Jessie (36) hat jetzt über die Gemeinsamkeiten mit ihrer Serienfigur Eloise Bridgerton aus der Netflix-Erfolgsserie Bridgerton gesprochen. Die Schauspielerin, die in der Serie die zweitälteste Tochter der Bridgerton-Familie spielt und zudem das Gesicht der "Pandora x Bridgerton"-Kampagne ist, verriet, dass ihr Umfeld die Parallelen zwischen ihr und ihrer Rolle immer wieder betont. "Dass wir gleich sind, höre ich vor allem von anderen. Meine Familie fragt mich ständig, wie es sich anfühlt, mich selbst zu spielen", erzählte Claudia im Interview mit Glamour Germany. Was sie und Eloise definitiv gemeinsam hätten, sei die Offenheit: "Was wir definitiv gemeinsam haben, ist, zu sagen, was wir uns denken – und genau das liebe ich an Eloise."

Die Schauspielerin schwärmte weiter von ihrer Serienfigur und betonte, was sie an Eloise besonders schätzt. "Sie hat keine Angst davor, nicht perfekt zu sein. Es ist ihr egal, ob sie hübsch wirkt oder Erwartungen erfüllt. Sie will einfach sie selbst sein. So bin ich auch", erklärte Claudia. Für kommende Staffeln hat die Darstellerin klare Wünsche für ihre Figur. "Ich würde sie gern Schmetterlinge erleben sehen. Dieses Gefühl, wirklich lebendig zu sein. Und ich wünsche mir, dass das Publikum das mit ihr teilt", so Claudia. Sie hoffe, dass Eloise ihre Liebe finde – "aber eine, die sie trägt, nicht einengt. Eine, die ihr Raum gibt, statt sie kleiner zu machen".

Das Interview erscheint zum Launch des zweiten Teils der vierten Staffel von "Bridgerton", dessen letzte vier Episoden Ende Februar auf Netflix zu sehen sein werden. Die Fans der Serie dürfen sich jedoch auf noch mehr Geschichten aus der Regency-Ära freuen, denn Netflix hat im Mai 2025 offiziell bestätigt, dass sowohl eine fünfte als auch eine sechste Staffel produziert werden. Für die Zuschauer dürfte es spannend sein zu beobachten, wie sich Eloise, die scharfzüngige Rebellin, im Verlauf der kommenden Staffeln entwickelt.

Netflix Eloise und Francesca Bridgerton in Staffel 3 von "Bridgerton"

Getty Images Claudia Jessie bei der Weltpremiere von "Bridgerton" Staffel 4 im Palais Brongniart in Paris

Netflix Eloise Bridgerton und Penelope Featherington in Staffel 4, Folge 4