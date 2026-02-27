So geht Garry Secret mit Hate nach Jessica-Liebescomeback um

Garry Secret (21) und seine Freundin Jessica (24) haben am Valentinstag ihre Liebes-Reunion öffentlich gemacht. Mit einem authentischen Video aus ihrem gemeinsamen Dubai-Urlaub zeigten die beiden, dass sie wieder ein Paar sind, nachdem sie bereits zwei Monate zuvor wieder heimlich zueinandergefunden hatten. Wie Garry und Jessica jetzt im Promiflash-Interview verraten, gab es zwar hauptsächlich positive Reaktionen auf ihr Comeback, doch ganz ohne Kritik blieb ihre Verkündung nicht. Vor allem die Tatsache, dass die 24-Jährige nun wieder auf seinen Social-Media-Kanälen zu sehen ist, nachdem genau das ihre Beziehung zuletzt stark belastete, stieß bei einigen Followern auf Unmut.

"Was halt Hate gegeben hat, ist natürlich, dass sehr viele ein Risiko darin gesehen haben, dass wir jetzt wieder Couple-Content machen und unsere Beziehung komplett öffentlich stellen", erklärt Garry. Der Social-Media-Star stellt daraufhin jedoch klar, dass er eine Grenze gezogen habe: "Das ist mein Social-Media-Account und deswegen werde ich auch jetzt zukünftig im Fokus stehen." Trotzdem sei Jessica logischerweise ein Teil seines Lebens, den er auch zeigen wolle. "Wir verbringen sehr viel Zeit miteinander – vielleicht fast bald jeden Tag – und deswegen wird sie halt auch immer mal zu sehen sein", sagt der 21-Jährige. Es gehe ihm aber darum, dass sie ihre Probleme nicht mehr so öffentlich teilen und nicht jedes Video nur aus ihnen als Paar bestehe.

Auch Jessica betont im Promiflash-Interview, dass sie das Thema Social Media dieses Mal anders handhaben wollen. "Ich habe gesagt, wenn wir noch mal zusammenkommen, dass wir das ein bisschen anders regeln", verrät sie. Wenn sie gemeinsam im Urlaub seien oder auf Events zusammen auftreten, würden sie wie andere Paare auch mal ein schönes Couple-Bild teilen – aber nur, wenn es sich aus dem Moment heraus ergebe. Besonders schön fanden die beiden, dass sich so viele Follower mit ihnen über die Reunion gefreut hätten. "Wir haben auch wieder so viele private Nachrichten bekommen mit ganz langen Texten, dass unsere Liebesgeschichte einfach andere motiviert oder inspiriert", schwärmt die 24-Jährige.

Anzeige Anzeige

Privat / Garry Secret Garry Secret mit seiner Freundin Jessica

Anzeige Anzeige

Privat / Garry Secret Garry Secret mit seiner Freundin Jessica

Anzeige Anzeige

Instagram / garrysecret Garry Secret mit seiner Ex-Freundin Jessica