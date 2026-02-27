Prozess gegen Marius Borg Høiby: Nobel-Influencerin sagt aus

Im Strafprozess gegen Marius Borg Høiby (29) wird am 16. Verhandlungstag eine weitere Zeugin zu den Gewaltvorwürfen gegen den Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) vernommen. Influencerin Anniken Jørgensen soll vor Gericht aussagen. Die 29-Jährige ist eine Freundin von Marius' Exfreundin Nora Haukland und hatte im Sommer 2023 gemeinsam mit ihr für die norwegische Reality-TV-Serie "Girls of Oslo" vor der Kamera gestanden. Dabei bekam sie die Spannungen zwischen Marius und Nora mit. Wie Bild berichtet, werden an diesem Verhandlungstag auch Noras Mutter und der Chefredakteur einer Zeitschrift als Zeugen gehört.

Dem 29-Jährigen wird vorgeworfen, seine Ex Nora während der Beziehung geschlagen und gewürgt zu haben. Aktuell sitzt er in Untersuchungshaft. Die Anklage gegen ihn umfasst insgesamt 38 Punkte, darunter auch Vergewaltigung. Dem Sohn der Kronprinzessin drohen bis zu 16 Jahre Haft. Die Verteidigung versucht offenbar, Nora als unseriöse Person darzustellen, die vor allem mit Marius zusammen gewesen sein soll, um in der Öffentlichkeit bekannt zu werden. Am gestrigen Prozesstag zeigten seine Anwälte dazu eine Reihe von freizügigen Fotos, die Nora auf Instagram gepostet hatte.

Am 15. Verhandlungstag sorgte Marius für einen besonders brisanten Moment: Er erklärte gleich zu Beginn seiner Aussage, er habe nach seiner Rückkehr ins Gefängnis einen Anruf erhalten. Ihm sei erzählt worden, dass Nora einen Vertrag mit Netflix über umgerechnet rund 350.000 Euro unterschrieben habe. "Für das hier", betonte Marius laut der Zeitung Nettavisen vor Gericht. Der mutmaßliche Informant soll einer von Noras engsten Freunden gewesen sein. Damit suggerierte der Sohn der Kronprinzessin, dass möglicherweise bald eine Netflix-Dokumentation über den Prozess und die Beziehung der beiden veröffentlicht werden könnte. "Bin ich der Einzige, der sieht, wie verrückt das ist?", fragte er in den Saal.

Imago Marius Borg Høiby bei einer Feier in Trondheim, 23. Juni 2016

Instagram / annijor Anniken Jørgensen, Influencerin

Imago Nora Haukland auf dem roten Teppich vor der Verleihung der Subjektprisen 2024 in Oslo