Die Pille verharmlost: Flocke kassiert heftigen Shitstorm

Kevin Platzer (27), bekannt unter seinem Spitznamen Flocke, hat mit einem Werbepost auf Instagram einen massiven Shitstorm ausgelöst. In dem Video bewirbt der Realitystar die Antibabypille als "beliebtestes Verhütungsmittel weltweit" und fordert seine Followerinnen direkt dazu auf, diese zu nehmen. "Liebe Frauen, nehmt bitte die Pille – so könnte man es sagen, wenn man es hart ausdrücken will", erklärt Kevin in dem Clip und fügt hinzu, dass Verhütung ein wichtiges Thema sei und die Pille mit Abstand auf Platz 1 stehe. Für die Website Doktor ABC, für die er wirbt, sollen Frauen einen Fragebogen ausfüllen, woraufhin Experten entscheiden, welches Präparat am besten zu ihnen passe. Das Ganze werde dann diskret in die Apotheke der Wahl oder direkt nach Hause geliefert.

Die Reaktionen in der Kommentarspalte ließen nicht lange auf sich warten und fielen vernichtend aus. "Als Mann Frauen 'motivieren', dass sie mit Pille verhüten sollen. Wild. Das ist eine individuelle medizinische Entscheidung und keine Erwartungshaltung von außen", schreibt ein User empört. Andere weisen auf die zahlreichen Nebenwirkungen der Pille hin, darunter Blutgerinnsel, Herzinfarkt, Schlaganfall, Leberprobleme, starke Stimmungsschwankungen oder Depressionen. "Die Pille ist Gift, es gibt viel bessere Alternativen heutzutage", kritisiert ein weiterer Kommentar. Viele fordern zudem, dass Männer mehr Verantwortung bei der Verhütung übernehmen sollten: "Wie wäre es, wenn Man(n) sich ein Kondom überzieht? Kann sogar vor Geschlechtskrankheiten schützen."

Vor einigen Monaten hatte der Realitystar in einem Interview mit RTL offen über die Schattenseiten seines Ruhms gesprochen. Kevin berichtete damals: "Es ist eine Ellenbogen-raus-Gesellschaft. Jeder gegen jeden. Das macht keinen Spaß." Auch die harten Kommentare im Netz hätten ihn stark belastet. "Mich nimmt alles mit. Diese Schutzbarriere kriege ich irgendwie nicht hin", gab Kevin ehrlich zu. Um mit dem Druck klarzukommen, griff er nach eigenen Aussagen zeitweise zu Partyexzessen und Alkohol, was ihm letztlich Panikattacken bescherte. "Ich habe Panikattacken bekommen. Und das mit Alkohol zu überspielen, ist nicht der richtige Weg", so der TV-Star weiter. Den größten Rückhalt habe Kevin damals bei seiner Ex-Freundin Elsa Latifaj gefunden. Letztlich suchte er professionelle Hilfe, um seine Emotionen nicht mehr zu verdrängen.

