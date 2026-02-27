Martin Shorts Tochter (†42) hinterließ einen Abschiedsbrief

Martin Shorts (75) Tochter Katherine wurde vergangenen Montag tot in ihrem Zuhause aufgefunden. Die Polizei geht von einem Suizid aus. Nun geraten nach und nach einige Details an die Öffentlichkeit. Unter anderem soll Katherine eine Notiz hinterlassen haben. Wie Polizeiquellen TMZ verraten, wurde sogar eine Art Abschiedsbrief bei ihrem Körper gefunden, nicht mehr als eine einfache Notiz. Der Inhalt des auf dem Zettel Geschriebenen ist bisher nicht bekannt. Allerdings wird dieser Brief von den Beamten in die Ermittlung mit einbezogen, auch wenn derzeit wohl nicht von einem Verbrechen ausgegangen wird.

Katherine wurde am Montag durch den Notruf gefunden. Eine Freundin hatte die Beamten verständigt, nachdem sie 24 Stunden nichts von der Sozialarbeiterin gehört hatte. Audioaufnahmen der Rettungskräfte bestätigen, dass diese gegen 18:41 Uhr auf dem Anwesen in Hollywood Hills eintrafen. Katherine soll sich hinter einer verschlossenen Tür befunden haben, die von den Feuerwehrleuten eingetreten wurde. Vor Ort konnten die Sanitäter wohl nur noch ihren Tod feststellen. Am Dienstag bestätigte ein Sprecher von Martin das Ableben seiner Tochter. "Es ist mit tiefster Trauer, dass wir den Tod von Katherine Hartley Short bestätigen. Die Familie Short ist von diesem Verlust am Boden zerstört und bittet in dieser Zeit um Privatsphäre. Katherine war von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude, die sie in die Welt gebracht hat, in Erinnerung bleiben", hieß es in der Stellungnahme.

Martin sollte eigentlich Ende Februar zwei Stand-up-Comedy-Shows spielen – im Zuge der Tragödie wurden diese verschoben. Aktuell soll der Schauspieler in der Zeit der Trauer Halt bei seinen Freunden finden. Am Mittwoch zeigten Fotos von Daily Mail ihn vor seinem Haus, wie er Freunde und Bekannte begrüßte. Unter anderem soll er Besuch von Vertrauten wie Steven Spielberg (79), Kurt Russell (74), Steve Martin (80) und Eugene Levy (79) bekommen haben. Katherine war Martins Adoptivtochter. Er zog sie zusammen mit seiner 2010 verstorbenen Frau Nancy Dolman auf. Die beiden adoptierten ebenfalls zwei Söhne, die auch vor dem Haus ihres Vaters gesehen wurden.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Martin Short im Oktober 2023

Getty Images Martin Short mit Nancy Short und Katherine Short bei der After-Party zu "The Producers" im Hollywood Palladium, 2003