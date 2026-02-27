Teil 2: "Bridgerton" Staffel 4 sprengt Netflix-Charts erneut

Die zweite Hälfte von Bridgerton Staffel 4 ist bei Netflix gestartet und hat sich sofort an die Spitze der täglichen Serien-Charts katapultiert. Die neue Staffel, die 2020 als eine der größten Serien der Streaming-Geschichte begann, beweist damit erneut ihre enorme Beliebtheit bei den Zuschauern. Im Mittelpunkt der vierten Staffel steht Benedict Bridgerton, gespielt von Luke Thompson (37), der sich auf einem Maskenball in eine mysteriöse Dame in einem silbernen Kleid verliebt. Die erste Hälfte der Staffel zeigte den Beginn dieser Romanze und endete mit einem heftigen Cliffhanger, der die Fans über Wochen in Atem hielt.

Die Spannung auf die zweite Hälfte war besonders groß, da bereits im Voraus angekündigt wurde, dass eine Figur ein heftiger Schicksalsschlag ereilen wird. Diese Ankündigung sorgte für reichlich Spekulationen unter den Fans und trug maßgeblich dazu bei, dass die Serie sich erneut die Spitzenposition in den Netflix-Charts sichern konnte. Sowohl die erste als auch die dritte Staffel von "Bridgerton" hatten es bereits in die Top 10 der beliebtesten englischsprachigen Serien bei Netflix geschafft, was die anhaltende Erfolgsgeschichte der Kostümserie unterstreicht.

Für die Zukunft der Serie gibt es bereits gute Nachrichten: Netflix hat "Bridgerton" bereits um eine fünfte und eine sechste Staffel verlängert. Ein genaues Veröffentlichungsdatum für die fünfte Staffel steht zwar noch nicht fest, doch mit dem geplanten Beginn der Dreharbeiten im Frühling erscheint ein Release im Frühjahr 2027 realistisch. Die Geschichte um Benedict und die Frau im Silberkleid, nach der er so verzweifelt sucht, hat bereits für reichlich Aufregung gesorgt – besonders die Tatsache, dass der Bridgerton-Spross die Identität der mysteriösen Lady noch immer nicht erkannt hat, obwohl sie direkt vor ihm steht.

Liam Daniel/Netflix Yerin Ha als Sophie Beckett und Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton" Staffel 4

Getty Images Yerin Ha und Luke Thompson 2026

Getty Images Yerin Ha und Luke Thompson bei der Premiere von "Bridgerton" Staffel 4