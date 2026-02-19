Ildikó von Kürthy verlässt GNTM nach erfolgreichem Casting

Ildikó von Kürthy (58) hat sich in einem spontanen Moment bei Germany's Next Topmodel beworben und es tatsächlich ins Casting geschafft. Die 58-jährige Bestsellerautorin, die mit bis zu acht Millionen verkauften Büchern zu den erfolgreichsten Schriftstellerinnen Deutschlands zählt, überraschte die Zuschauer am 12. Februar auf ProSieben mit einem überzeugenden Auftritt. Im farbenfrohen Streifenkleid und mit Sneakern meisterte sie selbstbewusst den Laufsteg und brachte Heidi Klum (52) und Gastjuror Jean Paul Gaultier (73) zum Staunen. Auf die Frage der Modelchefin, was sie der Show mitbringen könne, antwortete die Schriftstellerin schlagfertig: "Falten, Fett und Lebenserfahrung."

Heidi zeigte sich begeistert von der Kandidatin im pinken Kleid und schickte sie gemeinsam mit Jean Paul eine Runde weiter. Dennoch wird Ildikó im weiteren Verlauf der 21. Staffel nicht mehr zu sehen sein, wie sie in ihrer Instagram-Story einräumte. Aus Zeitgründen und "gewissen Bedenken" kam eine weitere Teilnahme für sie nicht infrage, weshalb sie ihr Abenteuer in die Modelwelt nach dem Casting freiwillig beendete.

Ildikó hatte vergangenen Montag die Gelegenheit, die erste Folge der neuen Staffel bei der Premiere der 21. Staffel im Zoopalast Berlin zu sehen, bei der auch Promiflash anwesend war. Auf Instagram beschrieb sie die Erfahrung als außergewöhnlich und schilderte die Atmosphäre unter den jungen Kandidatinnen, "das ständige Bemühen zu gefallen, bloß nichts Falsches zu sagen, aber immer gut dabei auszusehen". Sie erkannte sich selbst in diesen jungen Menschen wieder, fühlte sich aber gleichzeitig sicher und geerdet. "Ich bin alt genug, um früh nach Hause zu gehen, mich abzuschminken und zufrieden in mein Gesicht zu schauen – wissend, dass meine Geschichte erzählt ist", schrieb die Autorin.

Imago Ildikó von Kürthy bei der Kino-Preview zur 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" im Zoo Palast, Berlin, Februar 2026

Imago Ildikó von Kürthy in Hamburg, Juli 2025

ProSieben Kandidatinnen von GNTM 2026