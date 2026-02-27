Spürt Musikerin Esther Graf den Druck, erfolgreich zu sein?

Esther Graf (27) arbeitet aktuell an ihrem zweiten Album und spürt dabei durchaus den Druck, der mit dem Erfolg einhergeht. Die 27-jährige österreichische Sängerin gab in einem Interview mit dem Magazin Madonna zu, dass sie sich manchmal gestresst fühlt. "Beim ersten gibt es keine Erwartungen – beim zweiten gibt es plötzlich einen Maßstab", erklärte die Kärntnerin. Besonders die Gespräche mit ihrem Label über Zahlen, Streams und Wirtschaftlichkeit würden sie belasten. Doch Esther hat ihre eigene Strategie gefunden, um mit diesem Druck umzugehen: Social Media sei ihr "absoluter Cheatcode", wie sie es ausdrückt.

Die Musikerin nutzt Plattformen wie Instagram und TikTok aktiv, um ihre Fans zu erreichen und ihre Karriere selbst in die Hand zu nehmen. "Ich liebe Content und Social Media. Ich habe dadurch das Gefühl, ich habe es selbst in der Hand. Wenn ich merke, es läuft nicht, dann poste ich einfach mehr und versuche, die Leute wieder abzuholen", verriet Esther im Gespräch. Ihr neues Album soll im Sommer 2026 erscheinen, die Deadlines rücken näher. Zuvor veröffentlichte sie Anfang Februar bereits ihre neue Single "nirgendwen" zusammen mit der österreichischen Sängerin NESS, die sie als eine der schönsten Zusammenarbeiten ihrer bisherigen Karriere bezeichnet.

Esther hat sich zudem vorgenommen, ihr Privatleben nicht mehr so sehr hintenanzustellen. Sie möchte aus dem "Hustler-Mindset" herauskommen und sich nicht nur über ihre Erfolge definieren. "Ich will wissen: Wer bin ich noch außer Musikerin? Wer sind meine wichtigsten Menschen?", sagte die gebürtige Spittalerin, die mittlerweile in Berlin lebt. Die Sängerin, die 2019 ihren ersten Song veröffentlichte, hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich an ihrer Karriere gearbeitet. Mittlerweile zählt sie über zwei Millionen monatliche Hörer allein auf Spotify und gilt als eine der erfolgreichsten jungen Künstlerinnen Österreichs.

Getty Images Esther Graf bei Telekom Electronic Beats mit Billie Eilish im Telekom Forum, Bonn, 1. Juni 2022

Imago Esther Graf performt beim Fest in der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe am 22.07.2023

Getty Images Samuel Schneider und Esther Graf bei der Premiere von "Die Schule der magischen Tiere 4" im Zoo Palast, Berlin

