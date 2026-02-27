Heidi Klum äußert sich zu Affären-Gerüchten mit Thomas Hayo

Heidi Klum (52) räumt in ihrer neuen Dokumentation "On & Off the Catwalk" bei Amazon Prime Video mit langjährigen Gerüchten auf. Über Jahre hinweg wurde gemunkelt, dass zwischen der Model-Ikone und dem Creative Director Thomas Hayo mehr als nur eine freundschaftliche Beziehung bestehen könnte. Die beiden arbeiten seit 2011 eng zusammen, als Thomas als Juror bei Germany's Next Topmodel debütierte. Gemeinsame Auftritte beim Festival "Burning Man" oder bei Stadionbesuchen heizten die Spekulationen immer wieder an. Nun stellt Heidi in der zweiten Folge ihrer Doku klar: "Dass Thomas Hayo und ich schon mal was hatten, ne? Das habe ich gehört und auch hier und da gelesen, aber dem ist einfach nicht so."

Die mittlerweile mit Tom Kaulitz (36) verheiratete Heidi betont, dass Thomas vielmehr wie ein "zweiter Bruder" für sie sei. "Mehr als Bruderliebe war da nie", erklärt das Model unmissverständlich. Ihre Tochter Leni Klum (21) sorgte während des Gesprächs für einen amüsanten Moment. "Ich wusste gar nicht, dass das ein Gerücht war", sagte die 21-Jährige lachend und legte dann noch einen drauf: "Du solltest einen Lügendetektortest machen. Und ich stelle alle Fragen!"

Thomas ist zwar seit 2019 kein festes Jurymitglied bei "Germany's Next Topmodel" mehr, tritt aber immer wieder als Gast-Juror in Erscheinung. Zu den Affärengerüchten äußert er sich nicht, arbeitet aber weiterhin eng mit Heidi und Leni zusammen. So war er unter anderem als kreativer Mitverantwortlicher für die "Intimissimi"-Kampagne mit Leni tätig. Über das Nachwuchsmodel sagte er: "Leni hat sehr viel von Heidi, aber ist auf der anderen Seite auch ganz, ganz anders." Der Name Klum öffne zwar Türen, sei aber kein Garant für eine dauerhafte Karriere, betonte Thomas. "Einmal wird man gebucht, weil man Heidi Klum als Mutter hat, aber nicht viermal", so sein Urteil über Lenis Talent.

Getty Images Heidi Klum und Thomas Hayo, Oktober 2024

ProSieben/Max Montgomery Thomas Hayo und Heidi Klum bei GNTM, 2025

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2025