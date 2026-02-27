"Meine Realität": Fiona Erdmann teilt Endometriose-Diagnose

Fiona Erdmann (37) teilt ein ehrliches Detail mit ihrer Community. Bei der Influencerin wurde Endometriose diagnostiziert. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal so intensiv damit beschäftige... Endometriose war für mich lange etwas, von dem ich nur gehört habe. Jetzt gehört es zu meiner Realität", schreibt sie bei Instagram. Offenbar ist die Diagnose noch frisch, denn Fiona betont, sie wisse noch nicht genau, was das bedeute: "Ich weiß nur, dass jeder Verlauf anders ist. Und dass ich jetzt Schritt für Schritt herausfinden werde, was mein Körper braucht." Ihrer Community verspricht sie, sie so gut es geht mitzunehmen, denn sie glaubt, dass der Austausch am ehesten hilft, sich gegenseitig zu helfen und die Krankheit vielleicht früher zu entdecken: "Wenn du selbst betroffen bist, freue ich mich über deine Erfahrungen und einen offenen Austausch in den Kommentaren."

Schon in der Vergangenheit machte Fiona sich mit starken Botschaften auf Social Media bemerkbar. Dabei macht die ehemalige GNTM-Kandidatin sich vor allem für Frauen stark. Vergangenen Sommer verriet sie im Promiflash-Interview, warum ihr die sogenannte "Female Energy" so wichtig ist. "Das, was ich vor allem im Moment mache: Mit meinen drei Kindern die Roadshow, der Song, das Release-Event. Ich glaube einfach, dass wir Frauen in der Lage sind, Dinge zu leisten, zu denen Männer kaum in der Lage sind", betonte Fiona. Frauen seien einfach in der Lage, viele Dinge gleichzeitig zu "bewältigen und zu organisieren". Gleichzeitig meint sie, dass Frauen am meisten erreichen können, wenn sie sich zusammentun.

In ihrem Privatleben wird Fiona mehr als genug zu tun haben. Sie lebt mit ihrem Partner und den drei Kindern in Dubai, ist Unternehmerin, Model und vor allem Vollzeitmama. Ihr drittes Kind kam erst vergangenes Jahr auf die Welt, die älteren Geschwister wurden 2020 und 2022 geboren. Ihre Rasselbande ist Fionas Ein und Alles, allerdings gab sie auch schon zu, dass ein drittes Kind den Alltag nicht gerade einfacher macht. "Man hat ja nur zwei Hände und es gibt ein Limit an Dingen, die man gleichzeitig machen kann", erzählte die 37-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Das Baby habe ihre Familiendynamik verändert, was die beiden älteren Kinder erst akzeptieren mussten: "Aber sie machen das ganz toll."

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Anzeige Anzeige

Fiona Erdmann privat Fiona Erdmann mit ihrer Familie, Oktober 2025