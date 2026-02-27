Samira Cilingir verrät: Sie log "Love Island"-Produktion an

Samira Cilingir packt eine peinliche Beichte aus: In ihrer Instagram-Story erinnert sich die ehemalige Love Island-Kandidatin jetzt an einen ziemlich unangenehmen Moment vor ihrem TV-Debüt. Als sie sich 2019 für die dritte Staffel der Kuppelshow beworben hatte, wurde sie von der Produktion am Telefon gefragt, welchen Kandidaten aus den vorherigen Staffeln sie besonders gut fand. Weil sie die alten Folgen nie geschaut hatte, sei sie jedoch völlig überfordert gewesen: "Ich kannte die alle gar nicht." Statt einfach ehrlich zu sein, griff Samira spontan zu einer Notlüge und erfand kurzerhand einen angeblichen Favoriten: "Dann habe ich einfach gesagt: Daniel."

Das Produktionsteam wurde offenbar stutzig und beschrieb Samira einen beliebigen Kandidaten mit der Frage, ob sie diesen meinen würde. Die Influencerin spielte das Spiel einfach mit und bestätigte: "Ja, genau." Sie selbst hatte jedoch keine Ahnung, wen sie damit angeblich gemeint haben sollte. Auch an den generellen Bewerbungsprozess erinnert sich Samira noch genau. Eine Freundin hatte sie auf die Idee gebracht, sich ebenfalls bei "Love Island" zu bewerben, nachdem sie selbst eine Bewerbung abgeschickt hatte. "Wir haben ein paar Gläser Wein getrunken und ich habe meine Bewerbung da hingeschickt", erzählt sie. Was genau in diesem Bewerbungsschreiben stand, wisse sie bis heute nicht mehr.

Für ihre Fans verbindet sich mit "Love Island" vor allem eine andere Geschichte: In der Villa lernte Samira ihren späteren Ehemann Yasin Cilingir (35) kennen. Die beiden verließen die Staffel als Paar, heirateten nach der Show und wurden Eltern von zwei Kindern. Ende 2025 trennte sich das Paar jedoch. Erst kürzlich gab die Reality-TV-Bekanntheit auf Instagram erstmals offen Einblicke in die Trennungsgründe. Dabei betonte sie, dass es keinen großen Vorfall gegeben habe, sondern vor allem viele kleine Streitereien den Alltag belastet hätten. "Nichts Schlimmes. Es waren die Kleinigkeiten, die halt irgendwann zu Streit geführt haben und das jeden Tag", erklärte Samira.

Anzeige Anzeige

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin_ca Yasin und Samira Cilingir, TV-Bekanntheiten