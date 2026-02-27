Das perfide Schneeballsystem des Jeffrey Epstein

Das US-Justizministerium hat mehr als drei Millionen Seiten Dokumente, über 180.000 Fotos und mehr als 2.000 Videos über den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) veröffentlicht. Die massive Offenlegung enthält E-Mails, Gerichtsdokumente, Ermittlungsunterlagen und ärztliche Gutachten – allerdings sind laut dem Ministerium rund 200.000 Dokumente weiterhin unter Geheimhaltungsvorschriften. Die Akten zeigen, dass zahlreiche Prominente aus Wirtschaft, Politik, Showbusiness und den Königshäusern noch lange nach Jeffreys Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen im Jahr 2008 enge, freundschaftliche Kontakte zu dem Finanzmanager pflegten.

Die Dokumente belegen, dass das "System Epstein" aus zwei miteinander verwobenen Netzwerken bestand: einem Mädchenhändlerring, der junge, oft minderjährige Mädchen älteren Männern zuführte, und Jeffreys geschäftlichen Verbindungen mit beeindruckender Reichweite. Unter den prominenten Namen finden sich etwa US-Präsident Donald Trump (79), der über 4.500 Mal erwähnt wird, Tesla-Chef Elon Musk (54), der in einer E-Mail von 2012 nach der "wildesten Party" auf Jeffreys Insel fragte, sowie Microsoft-Mitgründer Bill Gates (70). Auch Ex-Prinz Andrew (66), Kronprinzessin Mette-Marit (52) von Norwegen, die über 1.000 Mal in den Akten vorkommt, und der britische Milliardär Richard Branson (75) werden genannt. Daneben existieren Fotos mit vielen weiteren Prominenten.

Jeffreys zentrales Kapital waren seine Kontakte – ein Schneeballsystem, das zugleich ein Kartenhaus war. Der Studienabbrecher aus der Arbeiterschicht schaffte es durch seine Gabe, einflussreiche Leute anzuziehen und einzufangen, an die Spitze der US-Finanzwelt. Seine Immobilien waren voller Belegfotos prominenter Kontakte, bei seinen Abendgesellschaften trafen sich Wissenschaftler, Stars und Mächtige. Das Netzwerk entstand durch wechselseitige Gefälligkeiten und Verstrickungen – durch Intrigen, krumme Geschäfte und die Weitergabe von Insiderwissen.

Anzeige Anzeige

Imago Jeffrey Epstein und Michael Jackson bei einem Treffen in einem privaten Innenraum

Anzeige Anzeige

ActionPress Jack Lang und Jeffrey Epstein vor dem Pariser Louvre

Anzeige Anzeige