Explosiver Streit mit John Lennon: Paul McCartney packt aus

Paul McCartney (83) lässt in der Dokumentation "Man on the Run" tief blicken und spricht über einen der schmerzhaftesten Momente seiner Karriere. In dem Film, der ab dem 27. Februar bei Prime Video verfügbar ist, verteidigt der Musiker seine Entscheidung, die Beatles vor Gericht zu verklagen und enthüllt dabei auch einen explosiven "F*ck dich, John"-Moment. Nach dem Tod des ursprünglichen Band-Managers Brian Epstein eskalierte der Streit darüber, wer als neuer Manager eingestellt werden sollte. Während John Lennon (†40), Ringo Starr (85) und George Harrison (†58) Allen Klein unterstützten, weigerte sich Paul, diesen Vorschlag zu akzeptieren. "Ich durchschaute es. So wie die Dinge liefen, würde Allen einfach das ganze Vermögen der Beatles verschlingen", erklärt er in der Doku. Paul fühlte sich finanziell gefangen und sah keine andere Möglichkeit, als die anderen Beatles 1970 zu verklagen, um aus der Partnerschaft herauszukommen.

Die Klage brachte ihm nicht nur juristischen Ärger ein, sondern auch einen gehässigen Song von John. "How Do You Sleep?" war eine direkte Abrechnung mit Pauls Ausstieg aus der legendären Band. Die Textzeilen "Das einzige, was du getan hast, war `Yesterday´ und den Sound, den du machst, ist Fahrstuhlmusik für meine Ohren" trafen ihn hart. Doch Paul schlägt in der Dokumentation zurück und behauptet, dass die Zeile über "Yesterday" eine Idee von Manager Allen gewesen sei. "Aber im Hinterkopf dachte ich: Wenn alles, was ich je getan habe, 'Yesterday', 'Let It Be', 'Long and Winding Road', 'Eleanor Rigby', 'Lady Madonna' war... Fick dich, John", so der 84-Jährige. Interessanterweise verklagten John, George und Ringo 1973 ebenfalls Allen wegen finanziellen Fehlverhaltens und trennten sich schließlich von ihm.

Bei einer Vorführung von "Man on the Run" reflektierte Paul gegenüber The Sun über seine komplizierte, aber tiefe Freundschaft mit John. Die beiden hatten sich als Teenager auf einem Kirchenfestival in Liverpool kennengelernt, wo John bereits mit seiner Band The Quarrymen aktiv war. "Wir waren einfach ein paar Rock'n'Roll-Fans", erinnert sich Paul. "Wir hatten Spaß daran, zusammen abzuhängen und fingen an, kleine Songs bei mir zu Hause zu schreiben. Mein Dad hatte eine Pfeife in seiner Schublade. Also dachten wir, wir rauchen sie. Wir konnten keinen Tabak finden, also rauchten wir Tee." Trotz aller Konflikte betont der Musiker: "Aber ich liebte ihn. Ich liebte alle Jungs von den Beatles. Nur mit John, George und Ringo und mir war es eine magische Gruppierung. Und wir haben es ganz gut gemacht."

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul McCartney 2017 bei einem Auftritt in Illinois

Anzeige Anzeige

Getty Images John Lennon und Paul McCartney im Mai 1968

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Beatles: Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison und John Lennon