Pamela Anderson (58) hat kein Interesse mehr an Beziehungen

Pamela Anderson (58) hat überraschend offen über ihr Liebesleben gesprochen. Die Schauspielerin, die in der Vergangenheit fünfmal verheiratet war, verriet in einem Interview mit dem Another Magazine, dass sie derzeit keinerlei Verlangen nach einer neuen Beziehung verspürt. "Ich will einfach den Drachen entfesseln. Ich brauche niemanden, der mir im Weg steht. Ich will es rauslassen. Das passiert zu unterschiedlichen Zeiten im Leben aller Menschen, und jetzt ist meine Zeit", erklärte Pamela.

Die Schauspielerin zitierte in dem Gespräch den spirituellen Lehrer Osho: "Die Fähigkeit, allein zu sein, ist die Fähigkeit zu lieben. Genau da bin ich jetzt gerade." Gelegentlich komme es vor, dass jemand mit ihr flirte oder über eine gemeinsame Zukunft sprechen wolle, doch das sei nur kurz aufregend. "Es ist wie: 'Okay, jetzt bin ich wieder für ein ganzes Jahr zufrieden, danke'", scherzte Pamela. Ein Flirt alle paar Monate reiche ihr völlig aus, um glücklich zu sein.

Pamela war unter anderem mit Tommy Lee (63), Kid Rock (55) und ihrem Bodyguard Dan Hayhurst verheiratet. Mit dem Pokerspieler Rick Salomon (57) trat sie sogar zweimal vor den Traualtar. Mit Tommy, mit dem sie die Söhne Brandon (29) und Dylan (28) großzog, verband sie eine besonders intensive Beziehung. In ihren Memoiren gestand sie, dass er die einzige große Liebe ihres Lebens war. Zuletzt sorgte ihre kurze Romanze mit Liam Neeson (73) für Schlagzeilen, nachdem die beiden gemeinsam für "Die nackte Kanone" vor der Kamera standen. Die Beziehung entwickelte sich nach den Dreharbeiten während einer gemeinsamen Woche in seinem Landhaus, wo er sie sogar als "die zukünftige Mrs. Neeson" vorstellte. Doch die Beziehung kühlte schnell ab, und mittlerweile sind die beiden nur noch Freunde. "Ich verehre Liam, aber wir sind bessere Freunde, ganz ehrlich", sagte Pamela gegenüber dem Magazin People.

Getty Images Pamela Anderson bei der Berlinale 2026

Getty Images Tommy Lee und Pamela Anderson, September 1999

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson, Juli 2025