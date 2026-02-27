Hilary Duff erinnert sich an Trennung von Ex Mike Comrie

Hilary Duff (38) hat in seltener Offenheit über das Ende ihrer Ehe mit dem Ex-Eishockeyspieler Mike Comrie (45) gesprochen. In der Folge vom 25. Februar des Podcasts "Call Her Daddy" erinnerte sich die Schauspielerin an die Trennung im Jahr 2015 zurück und verriet, dass die Entscheidung "ziemlich schnell" gekommen sei. "Ich kann mich nicht mehr an den genauen Zeitpunkt erinnern, als ich dachte: 'Ich werde das jetzt beenden'", erzählte die 38-Jährige. "Es hat einfach nicht mehr funktioniert." Hilary und Mike hatten sich 2007 kennengelernt und drei Jahre später geheiratet.

Die größte Herausforderung bei der Trennung war für Hilary der Gedanke an ihren gemeinsamen Sohn Luca, der damals erst ein Kleinkind war und heute 13 Jahre alt ist. "Das wirklich Schwere daran war, zu verarbeiten, dass es passierte und passieren würde und all diese Emotionen durchzumachen", erinnerte sie sich. "Es war eine wirklich beängstigende Zeit, weil ich mein Kind nicht kaputt machen wollte." Die Schauspielerin betonte, dass sie ihre eigenen Gefühle zunächst beiseitegeschoben habe, um sicherzustellen, dass es ihrem Sohn gut gehe. Glücklicherweise seien sie und Mike sich einig gewesen, die Scheidung so friedlich wie möglich zu gestalten. "Bei jedem Wechsel war es nicht einfach nur eine Abgabe- und Abholsituation, wir gingen in den Park und verbrachten Zeit zusammen oder gingen essen", erklärte Hilary. Sie scherzte, dass sie und Mike eine Art "bewusste Entkopplung" praktiziert hätten – ein Begriff, den Gwyneth Paltrow (53) und Chris Martin (48) zur gleichen Zeit mit ihrer eigenen Trennung populär gemacht hatten.

Trotz des Scheiterns ihrer Ehe blickt Hilary positiv auf die gemeinsame Zeit mit Mike zurück. "Wir hatten so viel Spaß", schwärmte sie im Podcast. "Mir war meine Karriere zu dem Zeitpunkt egal. Mike spielte Hockey. Ich lebte monatelang mit ihm, wo auch immer er spielte und wir hatten einfach Spaß." Heute ist die Schauspielerin mit Matthew Koma (38) verheiratet, mit dem sie drei weitere Kinder hat: die siebenjährige Banks, die vierjährige Mae und den 20 Monate alten Townes. Mit ihrer offenen Art, über die Vergangenheit zu sprechen, zeigt Hilary, dass es ihr wichtig war, für ihren ältesten Sohn eine stabile und liebevolle Umgebung zu schaffen, auch wenn die Beziehung zu seinem Vater nicht mehr funktionierte.

Michael Buckner / Getty Images Hilary Duff und Mike Comrie 2012 bei einer Veranstaltung in L.A.

Getty Images Hilary Duff im Oktober 2024

Getty Images Hilary Duff und Matthew Koma im März 2023