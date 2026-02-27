Hier lebt Richard Lugners Hund Michi nach seinem Tod 2024

Eineinhalb Jahre nach dem Tod von Baumeister-Legende Richard Lugner (†91) zeigt ein neues Foto, wie es seinem treuen Begleiter Michi heute geht. Der Hund des Unternehmers verlor am 12. August 2024 sein geliebtes Herrchen – und mit ihm das gewohnte Leben in der prunkvollen Villa in Wien. Sein neues Revier liegt nun mitten in der Lugner City. Dort, so berichtet Nina Bruckner gegenüber Oe24, verbringt der 15-jährige Vierbeiner seine Tage in Ruhe und mit gutem Überblick: "Michi hat seinen festen Platz gefunden, liegt nun treu beim Infoschalter in der Lugner City und beobachtet das geschäftige Treiben."

Schon davor hatte sich jedoch vieles verändert: Wegen Spannungen mit den Haustieren von Witwe Simone Lugner verließ Michi das Anwesen und zog zu der langjährigen Haushälterin. Deshalb fand Michi bereits vor Richards Tod eine Bleibe bei der Haushälterin, die in einer Wohnung direkt in der Lugner City lebt. Von dort aus habe der Hund seinen Besitzer regelmäßig besucht. Aus dem einst vorübergehenden Arrangement ist längst ein fester Alltag geworden. Nina, die ihren Arbeitsalltag mit Michi zeigt, schildert bei Oe24, dass der Rüde am Infoschalter zum vertrauten Bild gehört. Ein aktuelles Foto aus dem Einkaufszentrum zeigt den Senior entspannt an seinem Stammplatz – eine Art Hunde-Pension zwischen Passantenstrom, Geschäften und dem Erinnerungsort an Richards Lebenswerk.

Richard, in Österreich als "Mörtel" bekannt, prägte mit der Lugner City die Wiener Shoppinglandschaft und blieb seinen Fans auch als Realitystar präsent. Michi galt als sein geliebter Begleiter, der viele Auftritte an seiner Seite miterlebte. Simone, die Witwe des Unternehmers, führt ihr Leben seit dem Abschied von Richard weitgehend abseits der großen Bühne, während die langjährige Haushälterin weiterhin Teil des Alltags im Umfeld der Lugner City ist. Nina, die als "Bambi" einem breiten TV-Publikum bekannt wurde, ist im Lugner-Umfeld keine Unbekannte und gibt nun Einblicke, wie Michi seinen Tag verbringt: viel Dösen, viel Beobachten – und immer in der Nähe jenes Ortes, der untrennbar mit Richards Namen verbunden ist.

Imago Richard Lugner bei den Salzburger Festspielen 2020 zur Premiere von "Così fan tutte"

Getty Images Richard Lugner und Nina "Bambi" Bruckner

Action Press / Starpix / picturedesk.com Richard Lugner mit Nina Bruckner an seinem 90. Geburtstag in der Wiener Hofburg im Oktober 2022