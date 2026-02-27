"Let's Dance": Familie glaubt nicht an Gustav Schäfer

Gustav Schäfer (37) muss sich bei Let's Dance nicht nur der strengen Jury stellen, sondern vor allem seiner eigenen Familie. Der Tokio Hotel-Schlagzeuger wird ab diesem Freitag in der RTL-Show sein tänzerisches Können unter Beweis stellen – und hat im Vorfeld ein knallhartes Urteil von seinen Liebsten erhalten. In einem Interview mit RTL verriet Gustav jetzt, wie seine Tochter und seine Frau auf seine Teilnahme reagiert haben. "Ich glaube, meine Tochter hat so ein bisschen die Hände vor dem Kopf zusammengeschlagen und dachte so: 'Papa, du kannst doch gar nicht tanzen'", erinnert sich der Musiker zurück. Und auch seine Frau habe lachend nachgelegt: "Wie, du kannst doch gar nicht tanzen."

Der 37-Jährige geht die Sache jedoch entspannt an und hat sich kein konkretes Ziel für die Show gesetzt. "Ich mache das einfach von Show zu Show und sage jetzt nicht, ich werde hier gewinnen. Wir wollen erstmal kleine Brötchen backen und dann können wir mal auf Torten gehen", erklärte Gustav. Besonders freue er sich auf eine spannende Zeit, rechne aber auch mit körperlichen Strapazen. Er stelle sich auf "körperliche Herausforderungen" und "körperlichen Untergang wahrscheinlich auch hier und da" ein. Sein Motto für die Show lautet: "Stumpf ist Trumpf". Wie gut diese Einstellung bei der Jury ankommen wird, können die Zuschauer ab Freitag um 20.15 Uhr bei RTL verfolgen.

Für Gustav bedeutet die Teilnahme an "Let's Dance" eine große Umstellung. Während er gewohnt ist, hinter seinem Schlagzeug im Takt zu bleiben, muss er nun beweisen, dass er auch in den Beinen Rhythmus hat. Die monatelangen Proben in Köln bedeuten für den Drummer eine Trennung von seiner Familie in Magdeburg. Mit Tokio Hotel steht Gustav normalerweise in Arenen weltweit auf der Bühne – zusammen mit den Kaulitz-Zwillingen Bill (36) und Tom (36) sowie Bassist Georg Listing (38). Nun tauscht er die gewohnte Konzertbühne gegen das TV-Studio und stellt sich einer völlig neuen Herausforderung vor Millionen Fernsehzuschauern.

Anzeige Anzeige

Instagram / gustavschaefer Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer, seine Frau Linda und seine Tochter

Anzeige Anzeige

Instagram / gustavschaefer Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer und seine Frau Linda

Anzeige Anzeige

Getty Images Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer bei der Netflix-Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 in Berlin