Bachelorette Ariel betont: Dieser Männertyp hat keine Chance

Ariel (22) hat klare Vorstellungen, welcher Mann an ihrer Seite sein soll – und welcher nicht. Die Reality-TV-Bekanntheit wird die neue Schweizer Bachelorette beim Sender 3+ und verrät jetzt in einem Interview mit der Boulevardzeitung Blick, welche Kriterien potenzielle Kandidaten erfüllen müssen. "Er muss loyal und reif sein", erklärt sie. Besonders wichtig ist ihr: Der richtige Mann muss nicht nur sie, sondern auch ihre einjährige Tochter Ileyna Amani akzeptieren. "Und damit klarkommen, dass ich bereits eine Tochter habe. Wenn er Kinder nicht liebt, kommt er nicht infrage", stellt Ariel unmissverständlich klar.

Die Ex-Dschungelcamperin möchte keine Männer kennenlernen, die nur wegen der Bekanntheit an der Show teilnehmen. "Es ist gut, wenn Männer gezielt an mir interessiert sind. Nicht jeder kommt mit meiner Art klar", betont sie. Für sie sei es Zeitverschwendung, nur wegen des Formats nach Thailand zu reisen. Ihre Intention sei es wirklich, jemanden ernsthaft kennenzulernen. Die 22-Jährige wisse schließlich, dass das in einem TV-Format durchaus funktionieren könne. Bis die Produktion startet, genießt die junge Mutter die Zeit alleine mit ihrer Tochter und plant noch einen gemeinsamen Trip nach Zypern, wo sie sich einen zweiten Wohnsitz aufbauen möchte.

Ariel wurde im April 2024 Mutter ihrer Tochter Ileyna. Vater des kleinen Mädchens ist ihr Ex Giuliano Lorenzo Hediger, kurz nach der Geburt trennte sich das Paar jedoch. Ariel zufolge zieht sie ihre Tochter seitdem größtenteils allein groß. Im Dschungelcamp stellte die Schweizerin bereits unter Beweis, dass sie polarisiert und nicht einfach mit der Masse mitläuft. Die Ankündigung ihrer Teilnahme an der Datingshow sorgte bereits im Netz für reichlich Diskussionen – doch nun ist klar, dass es Ariel bei dem Projekt um echte Gefühle geht.

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel, die neue Schweizer Bachelorette

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel_61 Ariel, TV-Bekanntheit