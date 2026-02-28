Nach Franzi Preuß: Weiterer Biathlon-Star beendet Karriere

Nach Franziska Preuß (31) und der Italienerin Dorothea Wierer hat nun eine weitere Biathletin ihren Rücktritt verkündet. Paulina Batovska Fialkova wird ihre aktive Karriere mit Ablauf der Saison 2025/26 beenden, wie der slowakische Biathlon-Verband und die Sportlerin selbst am Dienstagabend offiziell mitteilten. Ihr letztes Rennen soll der Massenstart am 22. März in Oslo-Holmenkollen werden – einem der traditionsreichsten Schauplätze im gesamten Biathlon-Weltcup. "Ein großes Kapitel meines Lebens schließt sich langsam. Aber ich habe noch einige Weltcup-Rennen", erklärte die 33-Jährige in einer emotionalen Videobotschaft. Im Gegensatz zu Preuß und Wierer, die bereits beim Olympia-Massenstart in Antholz Abschied gefeiert haben, wird die Slowakin noch bei den Weltcups in Kontiolathi, Otepää und Oslo an den Start gehen, wie Merkur berichtet.

Batovska Fialkova blickte mit bewegenden Worten auf ihre Laufbahn zurück. "Mein ganzes Leben hat sich um einen Sport gedreht. Biathlon hat mich von meinem ersten Kinder-Training bis zu den Weltcup-Podesten geformt. Während meiner Karriere habe ich so ziemlich alles erlebt", sagte die Athletin. Sie betonte, dass Siege oft in den kleinen Dingen des täglichen Lebens zu finden seien. "Deswegen sage ich heute nicht auf Wiedersehen, sondern danke!", so die Biathletin. Mit ihrem Rücktritt verliert die Slowakei eine ihrer prägendsten Wintersportlerinnen der vergangenen Jahre.

Die Slowakin war seit 2011 im Weltcup aktiv und gehört damit zu den dienstältesten Biathletinnen überhaupt. Ihre beste Saison erlebte Paulina im Winter 2018/19, als sie insgesamt sechsmal aufs Podium laufen konnte und im Gesamtweltcup einen starken sechsten Platz belegte. Zuletzt bei Olympia konnte sie die vorderen Plätze nicht mehr angreifen und wurde in der Verfolgung 25. sowie im Einzel und im Sprint jeweils 40. Besonders bitter für den deutschen Biathlon-Sport war zuletzt der Abschied von Franzi, die über 13 Jahre zum deutschen Weltcup-Team gehörte und in der Saison 2024/25 den Gesamtweltcup gewann.

Imago Franziska Preuß feiert den Gesamtweltcup-Sieg im Biathlon in Holmenkollen, 2025.

Imago Paulina Batovska Fialkova im Ziel beim Sprint des Biathlon-Weltcups 2026

Getty Images Franziska Preuß im Staffelrennen bei den Winterspielen Milano Cortina 2026 in Antholz-Anterselva.