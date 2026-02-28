Zehn Jahre On-off-Beziehung: Kevin Kreider sagt Verlobung ab

Kevin Kreider und Devon Diep haben ihre Verlobung beendet. Das Paar, das seit rund fünfzehn Jahren eine On-off-Beziehung führt, gab die Trennung in einem gemeinsamen Statement bekannt. Der Realitystar und seine Verlobte hatten sich erst vor fünf Monaten im vergangenen September während einer romantischen Reise nach Rom verlobt. Nun teilen die beiden mit, dass sie getrennte Wege gehen werden. "Nach viel Nachdenken und Reflexion haben Devon und ich beschlossen, unsere Verlobung zu beenden und getrennte Wege zu gehen", heißt es in dem Statement gegenüber dem Magazin People. Die Entscheidung sei ihnen nicht leichtgefallen, doch sie glauben, dass sie an diesem Punkt ihres Lebens besser als Freunde geeignet seien.

Trotz der Trennung betonen Kevin und Devon, dass sie weiterhin füreinander da sein werden. "Wir sorgen uns sehr umeinander und werden uns immer gegenseitig unterstützen", erklären die beiden in ihrer Stellungnahme. Sie seien dankbar für die gemeinsame Zeit, bitten jedoch um Privatsphäre, während sie dieses neue Kapitel ihres Lebens meistern. Zum Zeitpunkt ihrer Verlobung hatte Kevin noch auf Instagram geschrieben, dass es in ihrer Beziehung nicht nur um Liebe gehe, sondern um die Verpflichtung zueinander. Ihre Bindung sei durch alle Tests und Herausforderungen nur stärker geworden.

Kevin wurde als einer der Hauptdarsteller der Netflix-Serie "Bling Empire" bekannt, die das opulente Leben wohlhabender asiatisch-amerikanischer Prominenter in Los Angeles zeigt. In der Show gestand er, noch immer Gefühle für seine Ex-Freundin Devon zu haben, woraufhin seine Co-Star Christine Chiu beschloss, Amor zu spielen und die beiden wieder zusammenzubringen. Devon stieß später zur Show hinzu, nachdem die beiden ihre Beziehung wieder aufgenommen hatten. Ihre Romanze wurde zu einer der zentralen Storylines der Serie, die drei Staffeln lang lief, bevor Netflix im April 2023 entschied, keine vierte Staffel zu produzieren.

Getty Images Kevin Kreider und Devon Diep bei der Premiere von "Hello, Love, Again", 2024

Getty Images Kevin Kreider im März 2023

Getty Images Devon Diep und Kevin Kreider bei der Radiance Gala in Los Angeles, 21. März 2023

