Vier Wochen: Pietro Lombardi hat über sieben Kilo verloren

Pietro Lombardi (33) kann einen großen Abnehmerfolg feiern. Der Sänger hat innerhalb von nur vier Wochen über sieben Kilogramm verloren, wie er jetzt stolz auf Instagram verkündete. "Vor vier Wochen 102 Kilo. Nach vier Wochen 95,3 Kilo", schrieb Pietro zu seinem Post und fügte hinzu: "Zum ersten Mal bin ich echt stolz auf mich." Mit Unterstützung von Voy, viel Sport und guter Ernährung fühle er sich endlich wohler, erklärte der Realitystar seinen Followern. Doch Pietro stellte auch klar, dass die Hilfe allein nicht ausreiche und harte Arbeit dahinterstecke.

Der zweifache Vater betonte auf Instagram, dass trotz Unterstützung niemand faul sein dürfe. "Nur weil man Unterstützung hat, heißt das lange nicht, dass man faul sein kann", machte er deutlich. Sport und Ernährung müssten konsequent durchgezogen werden, appellierte Pietro an seine Fans. "Macht nicht nur die eine Sache, wenn ihr die andere nicht durchzieht. Vertraut mir, ihr schafft das", motivierte er seine Community. Der Weg sei noch lang, aber das Ziel komme Woche für Woche näher, so der Sänger weiter. "Zieht durch, Leute, auch wenn es nicht immer einfach ist. Ihr könnt das", ermutigte er seine Follower.

Auch optisch bemerkt Pietro bereits deutliche Veränderungen an sich. "Langsam wird mein Gesicht auch wieder sichtbarer. Sehe fünf Jahre jünger aus als davor. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein", schrieb er zu seinem Abnehm-Update. Pietro war im vergangenen Jahr immer wieder in den Schlagzeilen – nicht nur wegen seiner Musik, sondern auch wegen seiner turbulenten Beziehung zu seiner Partnerin Laura Maria Rypa (30), mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. Der gebürtige Karlsruher hatte 2011 die achte Staffel von Deutschland sucht den Superstar gewonnen und sich danach als Schlagersänger etabliert.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Sänger Pietro Lombardi im September 2025 in Österreich