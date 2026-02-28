Kopfnuss: Timothée Chalamet erinnert sich an Nolan-Treffen

Timothée Chalamet (30) erinnert sich mit einem breiten Grinsen an ein ganz besonderes Wiedersehen mit Christopher Nolan (55) in Los Angeles. Bei einer Vorführung von "Interstellar" im Rahmen einer Karriere-Retrospektive der American Cinematheque und Cinespia traf der Schauspieler wieder auf den Regisseur, der ihn 2014 als Teenager für das Sci-Fi-Epos vor die Kamera holte. Gegenüber Entertainment Weekly erzählt Timothée, wie ausgelassen die Stimmung war: Während sie gemeinsam Fotos machen, zieht Nolan ihn plötzlich in den Schwitzkasten und gibt ihm eine spielerische Kopfnuss. Für Timothée fühlt sich der Moment an, als wäre er wieder 17 und kein etablierter Hollywoodstar.

Im Gespräch bei einer weiteren Vorstellung von "Call Me by Your Name" beschreibt Timothée, wie sehr ihn der Abend zurück in die Vergangenheit katapultiert hat. "Die ganze Erfahrung mit Nolan, ich fühlte mich total wieder wie 17", erinnert er sich und berichtet von der Heimfahrt, auf der er kaum fassen konnte, wie schnell die Jahre vergangen sind. Der Schauspieler, der in "Interstellar" den jungen Tom, Sohn von Matthew McConaugheys (56) Figur Cooper, spielte, war damals noch weit entfernt von seinen späteren Erfolgen. Umso mehr bedeutet ihm der Film bis heute: Sein Part sei zwar nicht riesig gewesen, erzählt Timothée, trotzdem sei "Interstellar" sein absolutes Lieblingsprojekt geblieben, das er häufiger gesehen habe als jeden anderen Film.

Trotz seiner großen Karriereschritte seitdem – von "Call Me by Your Name" über "Little Women" bis hin zu Wonka – bleibt für Christopher Nolan offenbar das Bild des Teenagers vom Set haften. Als Timothée ihm beim Wiedersehen lachend ins Gedächtnis ruft: "Chris, ich bin ein 30-jähriger Mann", soll der Regisseur nur trocken geantwortet haben: "Für mich bist du das nicht." Diese vertraute Art zeigt, wie eng die gemeinsame Zeit an "Interstellar" die beiden geprägt hat. Während Timothée heute als gefeierter Star in Produktionen wie dem kommenden Dune: Part Three steht, scheint die Verbindung zu dem Mann hinter seinem Lieblingsfilm immer noch von einem sehr persönlichen, fast familiären Ton geprägt zu sein.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Timothée Chalamet und Christopher Nolan

Getty Images Timothée Chalamet bei der New-York-Premiere von A24s "Marty Supreme" am 16. Dezember 2025

Getty Images Christopher Nolan, Regisseur