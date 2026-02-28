Priyanka Chopras wichtiger Karrieretipp für Tochter Malti

Priyanka Chopra (43) hat einen wichtigen Ratschlag für ihre Tochter Malti Marie parat, falls diese sich eines Tages für eine Karriere im Entertainment-Business entscheidet. "Konzentriere dich auf dich selbst und auf deinen Beitrag, anstatt auf den ganzen Lärm", verriet die Schauspielerin gegenüber E! News. Es gebe so viel Ablenkung und Druck, der damit einhergehe, erklärte die 43-Jährige. Sich auf das eigene Handwerk zu fokussieren, helfe und schütze einen dabei, gut in dem zu sein, was man tue. Die vierjährige Malti ist die gemeinsame Tochter von Priyanka und ihrem Ehemann Nick Jonas (33), mit dem sie seit 2018 verheiratet ist.

Die kleine Malti ist mit der Welt des Showbusiness bereits bestens vertraut. Priyanka erzählte, dass ihre Tochter schon seit ihrem ersten Lebensjahr mit am Set sei. Mit sechs Monaten sei sie bereits gereist und habe ihren Vater auf Tour begleitet – sie sei sehr vertraut damit, was der Job bedeute. Das Paar habe versucht, das alles für Malti zu normalisieren. "Jedes Elternteil hat einen Job, Mama macht halt Filme", beschrieb die Schauspielerin ihren Ansatz. Die Kleine habe die verschiedenen Abteilungen kennengelernt und liebe es wirklich, mit ihrer Mutter ans Set zu kommen.

Auch Nick schwärmte kürzlich von seiner Tochter, die im Januar 2022 als Frühchen zur Welt kam und ihre ersten drei Lebensmonate auf der Neugeborenen-Intensivstation verbrachte. "Unsere Tochter ist unglaublich... sie ist Magie in jeder Hinsicht", sagte der 33-Jährige im Podcast "On Purpose with Jay Shetty". Malti, die vor Kurzem vier Jahre alt geworden ist, sei in jeder Hinsicht perfekt. Der Sänger glaubt, dass seine Tochter auf besondere Weise durchs Leben geht. Er habe das Gefühl, dass sie wisse, wie sie auf die Welt gekommen sei und wie das erste Kapitel ihres Lebens gewesen sei. "Jeder Tag ist ein Geschenk, und man kann das tatsächlich an ihr spüren, in der Art, wie sie sich verhält und wie aufregend alles ist", erklärte Nick.

Anzeige Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra, Nick Jonas und Tochter Malti 2024 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas beim Red Sea International Film Festival 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra Jonas bei der Hand- und Fußabdruck-Zeremonie der Jonas Brothers im TCL Chinese Theatre in Hollywood