Jan Köppen überrascht seine Fans mit Beautytrend-Beichte

Jan Köppen (42) hat sich bei seinen Followern mit einer ungewöhnlichen Beichte gemeldet. Der Dschungelcamp-Moderator war nachts bei einem Spaziergang unterwegs und nutzte die Gelegenheit, um seinen Fans ein Geheimnis zu verraten – kichernd und sichtlich amüsiert. "Weil ich richtig im Modus bin: Ich möchte euch ein Geheimnis verraten. Ich hab's auch alles mitgefilmt. Ich war diese Woche in Deutschland – das ist mir wirklich ein bisschen unangenehm – ich war bei einem Spraytan. Ich hab's getan! Ein Stück Australien ist mitgekommen", erklärte Jan in seiner Instagram-Story.

In einem Spraytan-Studio ließ sich Jan von einer speziellen Maschine behandeln, wie er weiter erzählte. "Das war in so einer Maschine und ich habe das auch alles wieder dokumentiert", berichtete der 42-Jährige. Dabei betonte er: "Also ganz seicht, ganz sacht. Ich wollte mich mal rantesten. Oh, Gott." Den gesamten Selbstbräuner-Test hat Jan mit der Kamera festgehalten und möchte aus dem Material nun ein Video für seine Social-Media-Follower zusammenstellen. Wie die Community auf seinen Beauty-Ausflug reagieren wird, darauf ist er nach eigenen Angaben supergespannt.

Zuletzt machte der Moderator auch mit seinem Gewichtsverlust auf sich aufmerksam. Schon vor einigen Wochen überraschte Jan seine Community mit einer deutlich schlankeren Figur. In einer ausführlichen Instagram-Story verriet er, wie er rund zehn Kilo abgenommen hatte – und das ganz ohne komplizierte Diäten. "Ich bin beim Essen ein richtig stupider Typ", erzählte Jan offen, "wenn mir etwas schmeckt, dann esse ich das einfach jeden Tag." So setzte er vor allem auf einfache Mahlzeiten wie Skyr mit frischen Früchten und Haferflocken, achtete auf Kalorien und gönnte sich ab und zu ein bisschen Geschmacksaroma.

Instagram / jankoeppen Jan Köppen, Januar 2026

Instagram / jankoeppen Jan Köppen im Januar 2025

Getty Images Jan Köppen im September 2023