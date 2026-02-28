Sterling K. Browns Kinder finden ihn auf Plakaten uncool

Sterling K. Brown (49) ist ein erfolgreicher Schauspieler, dessen Gesicht regelmäßig auf großen Werbetafeln in der Stadt zu sehen ist – doch seine beiden Söhne Andrew (14) und Amaré (10) zeigen sich davon wenig beeindruckt. Der "Paradise"-Darsteller, der in der Thrillerserie die Hauptrolle spielt, verriet jetzt in einem Interview mit E! News, dass sein prominenter Status für seine Kinder, die er gemeinsam mit Ehefrau Ryan Michelle Bathe großzieht, längst nichts Besonderes mehr ist. "Das ist so verrückt, sie sind daran gewöhnt. Ich bin nicht daran gewöhnt, für mich ist es immer noch cool", erzählte der Schauspieler.

Während Sterling selbst noch einen gewissen Nervenkitzel verspürt, wenn er sein eigenes Konterfei auf Plakaten sieht, bleiben seine Söhne völlig unbeeindruckt. "Sie schauen das Bild nicht einmal an. Sie bleiben an ihrem Handy. Sie sagen nur: 'Ja, Dad, ich hab's gesehen'. Und ich denke mir dann: 'Okay, danke, Kumpel', und ziehe mich in mein Schneckenhaus zurück", beschrieb er die Reaktion seiner Kinder. Der Schauspieler gab scherzhaft zu, dass sein jüngerer Sohn ihn immerhin noch "ein bisschen cool" findet, da der Pre-Teen "noch nicht an einem abgestumpften Punkt angekommen ist". Sein 14-jähriger Sohn hingegen wisse zwar, dass sein Vater cool sei, werde es aber "niemals laut zugeben und mich niemals so behandeln".

Für den This Is Us-Star sind Andrew und Amaré "die wichtigsten Menschen" in seinem Leben. In einem Interview mit dem Magazin People schwärmte Sterling davon, welche Freude es ihm bereite, seinen ältesten Sohn als reifere Version seiner selbst im gleichen Alter zu erleben. "Ich freue mich sehr darüber zu sehen: 'Oh, er ist mit 14 eine reifere Person, als ich es war'", sagte der Emmy-Gewinner. Als Vater erlebe er es als "das Magischste", mitverfolgen zu dürfen, wie seine Kinder neue Fähigkeiten entwickeln und wachsen – auch dann, wenn sie Papa irgendwann auf Plakaten nicht mehr so spannend finden. Und so bleibt Sterling im privaten Kosmos einfach der Vater, der Hausaufgaben begleitet, Fahrdienste übernimmt und jeden kleinen Meilenstein feiert – ganz ohne Starallüren.

Christopher Polk/Getty Images Sterling K. Brown in Minneapolis

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Sterling K. Brown, US-amerikanischer Schauspieler

MARK RALSTON/AFP/Getty Images Sterling K. Brown bei den SAG Awards 2018