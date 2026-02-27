Dieser "Let's Dance"-Promi ist in der kommenden Woche sicher

Die 19. Staffel von Let's Dance ist mit einer Besonderheit gestartet: In der Auftaktshow stand nicht die gefürchtete Elimination im Mittelpunkt, sondern die Verpaarung der Profitänzer mit ihren prominenten Partnern. Doch ganz ohne Spannung ging es nicht über die Bühne, denn die Zuschauer konnten per Anruf für ihren Favoriten stimmen und ihm damit einen wichtigen Vorteil verschaffen. Wer die meisten Stimmen erhielt, sicherte sich den Einzug in die übernächste Woche und musste das Tanzparkett in der kommenden Show nicht räumen. Am Ende des Abends stand fest: Joel Mattli hat die Zuschauer am meisten überzeugt. Der Schweizer Sportler und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) dürfen sich über den begehrten Bonus freuen und sind in der nächsten Woche automatisch eine Runde weiter.

Die Promis und ihre Profitänzer versuchten in verschiedenen Gruppentänzen zu glänzen. Joel tanzte gemeinsam mit Anna-Carina Woitschack (33) einen Jive mit den Profis Massimo Sinató (45) und Kathrin Menzinger (37) und konnte dabei bereits mit seiner Leistung überzeugen. Die Jury vergab für diese Performance starke 22 Punkte, was den ersten Platz bedeutete. Anna-Carina folgte mit 21 Punkten auf dem zweiten Platz, während Jan Kittmann mit 20 Punkten den dritten Rang belegte. Am anderen Ende der Wertungsskala landeten Willi Whey (31) und Vanessa Borck (29), die beide nur jeweils 10 Punkte erhielten.

Schon vor dem Start der neuen Staffel hatte Diego Pooth (22) seine Favoriten für das Finale verraten. Im Gespräch mit RTL sagte der Sohn von Verona Pooth (57): "Meine Top Drei sind Joel Mattli, Bianca Heinicke und Ross Antony." Besonders der Sportler Joel habe es ihm angetan, denn dessen Ehrgeiz habe ihn beeindruckt. Auch die große Community der Influencerin Bianca sowie die langjährige Bühnenerfahrung von Ross sieht Diego als wichtige Vorteile im Rennen um den Titel.

RTL / Jörn Strojny Die "Let's Dance"-Kandidaten 2026

RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und Anna-Carina Woitschack bei "Let's Dance" 2026

