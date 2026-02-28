Harry und Meghan wurden von jordanischen Royals ignoriert

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) sind nun für eine zweitägige Reise nach Jordanien gekommen, doch ein Treffen mit König Abdullah (64) II. und Kronprinz Hussein blieb aus. Das Paar landete laut Daily Mail am Dienstagabend in der Hauptstadt Amman und absolvierte eine Reihe humanitärer Besuche bei verschiedenen Hilfsorganisationen, darunter ein Rehabilitationszentrum für Suchtkranke. Wie eine Quelle jetzt bestätigte, war kein Treffen zwischen den Sussexes und der jordanischen Königsfamilie geplant. Lediglich Prinzessin Basma Bint Talal, eine Tante des Königs, begegnete Harry und Meghan laut Daily Mail kurz bei einem Besuch des Jordanian Hashemite Fund for Human Development.

Bemerkenswert ist das ausbleibende Treffen vor allem deshalb, weil König Abdullah seit Jahren als enger Freund des britischen Königshauses gilt und ein besonders gutes Verhältnis zu König Charles (77) pflegt. Der Monarch und seine Frau Königin Rania nahmen sogar als VVIP-Gäste an der Krönung teil, zudem traf sich Rania mehrfach mit Königin Camilla (78). Auch Kronprinz Hussein ist privat mit Prinz William (43) verbunden, der gemeinsam mit Prinzessin Kate (44) 2023 zu Husseins Hochzeit reiste. Tatsächlich scheint König Abdullah ein öffentliches Treffen mit Harry und Meghan bewusst vermieden zu haben. Wie die Daily Mail berichtet, empfing er stattdessen den indonesischen Präsidenten Prabowo Subianto.

Harry und Meghan waren auf Einladung von WHO-Generaldirektor Dr. Tedros nach Jordanien gekommen und nahmen an einer hochrangigen Gesprächsrunde der Weltgesundheitsorganisation teil. Dabei wurde das Paar vom britischen Botschafter in dessen Residenz empfangen, was der frühere Tory-Minister Tim Loughton als "völlig unangebracht" bezeichnete. Laut Daily Mail störte er sich daran, dass den beiden ein protokollarischer Empfang bereitet wurde, obwohl sie keine arbeitenden Royals mehr seien. Botschafter Philip Hall hingegen fand anerkennende Worte, wie Mirror berichtete: "Ihr Besuch, Ihre Unterstützung und Ihre Wertschätzung für die Bemühungen der Vereinten Nationen sowie der jordanischen Regierung werden außerordentlich geschätzt."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Amman, Jordanien

Getty Images König Abdullah und Königin Rania in London, September 2022

Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das National Centre for Rehabilitation of Addicts in Amman