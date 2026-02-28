Nach ihrem Tod: Buh-Rufe bei Awardshow gegen Brigitte Bardot

Bei den César-Filmpreisen in Paris kam es am Donnerstagabend zu tumultartigen Szenen, als eine Hommage an die verstorbene Schauspielerin Brigitte Bardot (†91) gezeigt wurde. Während der Zeremonie wurde ein Video mit einer Montage ihrer ikonischsten Filmrollen eingespielt, doch die Reaktion des Publikums fiel alles andere als einhellig positiv aus. Zahlreiche Zuschauer, die die Verleihung in Frankreich verfolgten, berichteten auf X, dass aus dem Saal deutlich Buh-Rufe und Pfiffe zu hören gewesen seien. Einige Nutzer behaupteten sogar, dass jemand im Publikum laut das Wort "Rassistin" gerufen habe, während sich Applaus und Missfallensbekundungen abwechselten.

Die kontroverse Reaktion auf die Ehrung der Schauspielerin kommt nicht überraschend, denn Brigitte war zeitlebens nicht nur für ihre Filmkarriere bekannt, sondern auch für ihre rechtsextremen Ansichten und rassistischen Äußerungen. Die einstige Sexikone der 1960er Jahre wurde insgesamt fünf Mal wegen Aufstachelung zu Rassenhass verurteilt und musste sich mehrfach vor Gericht für ihre Aussagen verantworten. In ihrem Buch "A Scream in the Silence" bezeichnete sie homosexuelle Menschen als "Jahrmarktsfreaks" und machte sich wiederholt über Muslime und Juden lustig. 2021 wurde sie zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro verurteilt, nachdem sie die Bewohner der französischen Insel La Réunion als "Wilde" beschimpft hatte. Auch die Sängerin Chappell Roan (28) hatte nach Brigittes Tod zunächst eine Hommage veröffentlicht, diese aber schnell wieder zurückgezogen, nachdem Fans sie auf die Haltung der Schauspielerin hingewiesen hatten.

Brigitte war am 28. Dezember im Alter von 91 Jahren in Saint-Tropez verstorben, nachdem sie an einer Krebserkrankung gelitten hatte. Die Schauspielerin, die mit dem Film "Und immer lockt das Weib" von 1956 internationalen Ruhm erlangte, hatte sich 1973 aus dem Filmgeschäft zurückgezogen und sich fortan dem Tierschutz gewidmet. Sie gründete 1986 die Brigitte Bardot Foundation und setzte sich bis zu ihrem Lebensende für Tierrechte ein. Politisch unterstützte sie die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen und rief 2017 dazu auf, nicht für Emmanuel Macron (48) zu stimmen, da er "Kälte" in seinen "stählernen Augen" habe.

Brigitte Bardot, französische Schauspielerin

Brigitte Bardot im Londoner Hotel, September 1966

Brigitte Bardot mit einem Hund

