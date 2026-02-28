Vor Betty: Diese GNTM-Models nahmen an "Let's Dance" teil

Betty Taube (31) wagt den Sprung vom Laufsteg aufs Parkett: Sie tritt in der neuen Staffel von Let's Dance an und bereitete sich bereits im Vorfeld mit einem privaten Coach auf die RTL-Show vor. Die 31-Jährige, die 2014 bei Germany's Next Topmodel den vierten Platz belegte, will zeigen, dass sie nicht nur auf dem Laufsteg eine gute Figur macht. Damit reiht sie sich in eine ganze Riege von GNTM-Models ein, die in den vergangenen Jahren Tanzluft schnupperten, wie spot on news berichtet.

Zu den bekanntesten Beispielen gehört Rebecca Mir (34), die 2011 bei "Germany's Next Topmodel" Zweite wurde und direkt im Jahr darauf bei "Let's Dance" antrat. An der Seite von Profitänzer Massimo Sinató (45) tanzte sich die Moderatorin damals bis ins Finale und landete hinter Magdalena Brzeska (47) und Erich Klann (38) auf dem zweiten Platz – und fand ganz nebenbei die große Liebe. Rebecca und Massimo heirateten 2015 auf Sizilien, 2021 wurden sie Eltern eines Sohnes. Auch Larissa Marolt (33), die bei "Austria's Next Topmodel" siegte und 2009 Achte der deutschen Version wurde, wagte 2014 den Schritt aufs Parkett und holte mit Massimo in der siebten Staffel einen starken vierten Platz.

Ebenfalls erfolgreich war GNTM-Siegerin Barbara Meier (39), die 2018 mit Sergiu Luca (43) in der elften Staffel der Show antrat. Das Duo schied zwar zunächst in Show fünf aus, kehrte aber nach der Verletzung von Jimi Blue Ochsenknecht (34) und Renata Lusin (38) in die Sendung zurück und schaffte es am Ende sogar auf Platz drei. Deutlich kürzer fiel der "Let's Dance"-Ausflug für Alex Mariah Peter (28) aus: Die GNTM-Gewinnerin von 2021 startete 2023 mit Profitänzer Alexandru Ionel (31), musste die Show aber als Erste verlassen und belegte den letzten Platz. Bettys Fans dürfen nun gespannt sein, welchen Platz sich die Model-Schönheit in der Show ertanzen wird.

Getty Images Betty Taube, Model

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2012

Getty Images Alexandru Ionel und Alex Mariah Peter bei "Let's Dance" 2023