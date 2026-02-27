Khloé Kardashian fürchtet sich vor KI-Videos von totem Vater

Khloé Kardashian (41) hat jetzt in ihrem Podcast "Khloe in Wonder Land" offen über ihre Ängste im Umgang mit künstlicher Intelligenz gesprochen. Die 41-Jährige erzählte, dass sie von Fans erstellte KI-Videos, in denen ihr verstorbener Vater Robert (†59) Kardashian sie auf die Stirn küsst, als verstörend empfindet. "Ich bin mir sicher, dass die Leute denken, es sei süß, aber selbst die KI-Videos von meinem Vater, wie er mich auf die Stirn küsst – ich weiß nicht, das macht mir ein bisschen Angst. Ich kann es nicht erklären", verriet sie in der Folge vom 25. Februar. Obwohl viele Fans mit den Videos eine nette Geste zeigen wollten, findet Khloé das Ganze einfach nur seltsam.

Doch nicht nur die computergenerierten Clips ihres Vaters, der 2003 im Alter von 59 Jahren nach einem Kampf gegen Speiseröhrenkrebs verstarb, bereiten der Realitydarstellerin Sorgen. Auch bei Videos ihrer Schwestern Kourtney Kardashian (46), Kim Kardashian (45), Kendall Jenner (30) und Kylie Jenner (28) ist sie oft verunsichert. "Mit dem Fortschritt der KI sehe ich Videos von meinen Schwestern und muss ihnen diese schicken und fragen: 'Warte, hast du das wirklich gesagt?'", erklärte Khloé. In neun von zehn Fällen seien die Videos nicht echt, sondern KI-generiert – und das findet sie erschreckend. Die Familie hat bereits in der Vergangenheit Schritte unternommen, um unautorisierte KI-Inhalte aus dem Netz entfernen zu lassen.

Mit Blick auf die Zukunft ihrer Kinder True Thompson (7) und Tatum Thompson (3), die sie mit Tristan Thompson (34) hat, äußerte Khloé auch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von Technologie auf die nächste Generation. "Meine Hoffnung für meine Kinder ist, dass sie immer noch den Wunsch nach menschlicher Interaktion haben werden", teilte die Gründerin von Good American mit. Sie vermisse die Zeit, in der man noch ausgiebig mit Freundinnen telefoniert habe, um sich über alles auszutauschen. "Aber die Leute machen das nicht mehr", bedauerte sie. Ihre Bindung zu ihren beiden Kindern, der siebenjährigen True und dem dreijährigen Tatum, sei zum Glück etwas, das keine künstliche Intelligenz nachahmen könne.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Realitystar

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian als Kleinkind mit ihrem Vater Robert Kardashian Sr.

Instagram / kourtneykardash Kourtney und Robert Kardashian Sr. im Jahr 1993