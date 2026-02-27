Mit diesen Profitänzerinnen tanzen die "Let's Dance"-Männer

Bei Let's Dance ist das große Geheimnis endlich gelüftet worden: In der Kennenlernshow, die am heutigen Abend bei RTL ausgestrahlt wurde, haben die Moderatoren Victoria Swarovski (32) und Daniel Hartwich (47) endlich verraten, welcher Promi mit welchem Tanzprofi in der neuen Staffel über das Parkett wirbelt. Tokio Hotel-Drummer Gustav Schäfer (37) bildet ein Duo mit Anastasia Maruster, Influencer Willi Whey (31) trainiert mit Patricija Ionel (31) und Sänger Milano wurde Profitänzerin Marta Arndt (36) zugeteilt. Auch Sportler Joel Mattli, Sänger Ross Antony (51), Comedian Simon Gosejohann (50) und Schauspieler Jan Kittmann traten in der Show an, um ihre Tanzpartnerinnen kennenzulernen.

Joel wird mit Malika Dzumaev (35) tanzen, während Ross mit Mariia Maksina (28) ein Paar bildet. Simon wurde Profitänzerin Ekaterina Leonova (38) zugeteilt und Jan trainiert mit Kathrin Menzinger (37) für die kommenden Shows. Die Tanzpaare wurden von Victoria und Daniel nach und nach bekannt gegeben, was bei den Kandidaten und dem Publikum für große Spannung sorgte. Nun können sich die Duos auf die ersten gemeinsamen Trainingseinheiten und die bevorstehenden Live-Shows konzentrieren. Eine Besonderheit gibt es in dieser Staffel: Influencerin Vanessa Borck (29) tritt auf eigenen Wunsch mit einer Frau an: Sie tanzt mit Profitänzerin Victoria Sauerwald.

Doch nicht alle Zuschauer waren von Nessis erstem Auftritt überzeugt. Während Betty Taube (31) und Nadja Benaissa (43) bei vielen Fans auf X gelobt wurden, musste Nessi viel Kritik einstecken. "Die Vanessa wirkte überfordert von ihrer eigenen Körpergröße", schrieb ein User. Auch die Unterschiede im Größenverhältnis wurden diskutiert: "Vanessa wirkt leider etwas storchig und der Größenunterschied zu Malika ist suboptimal." Weitere Kommentare lauteten: "Nessi tanzt leider wie der Storch im Salat" oder "Bei Nessi ist eher Volkswandertag, die anderen beiden scheinen Potenzial zu haben". Die Jury zeigte sich ebenfalls zurückhaltend: Jorge González (58) und Motsi Mabuse (44) vergaben jeweils vier Punkte, Joachim Llambi (61) sogar nur zwei.

RTL / Stefan Gregorowius Die Profitänzerinnen und Profitänzer von "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Anastasia Maruster, Gustav Schäfer und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Patricija Ionel, Daniel Hartwich, Willi Banner und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Vanessa "Nessi" Borck, Victoria "Vica" Sauerwald und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Marta Arndt und Milano bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Ross Antony, Mariia Maksina und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Kathrin Menzinger, Jan Kittmann, Simon Gosejohann, Ekaterina Leonova und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2026

