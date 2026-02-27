"Let's Dance" 2026: Das sind die Tanzpartner der Promi-Damen

Die 19. Staffel von Let's Dance ist gestartet und nach der Bekanntgabe der Profitänzerinnen für die Promi-Männer mussten sich die Kandidatinnen noch etwas gedulden. Zunächst zeigten Sonya Kraus (52), Bianca Heinicke (33) und Esther Schweins (55) ihren Gruppentanz, doch nun wurde endlich verraten, mit welchen Profitänzern die Promi-Damen in dieser Staffel antreten werden. Sonya wird gemeinsam mit Valentin Lusin (39) über das Parkett wirbeln, während Betty Taube (31) mit Alexandru Ionel (31) das Tanzbein schwingt. Esther darf sich über Tanzpartner Massimo Sinató (45) freuen und Sängerin Anna-Carina Woitschack (33) bildet ein Duo mit Evgeny Vinokurov (35).

Außerdem wurde bekannt, dass Nadja Benaissa (43) ab sofort mit Vadim Garbuzov (38) trainiert und Influencerin Bianca gemeinsam mit Zsolt Sándor Cseke (38) auf der Tanzfläche stehen wird. Die Bekanntgabe der Tanzpaare fand im Rahmen der Kennenlernshow statt. Nachdem die Promi-Männer bereits ihre Partnerinnen zugeteilt bekommen hatten, war die Spannung bei den Kandidatinnen groß, mit welchen Profis sie in den kommenden Wochen die verschiedenen Tänze einstudieren werden. Die Damen mussten sich zunächst in einem gemeinsamen Gruppentanz beweisen, bevor die Moderatoren Victoria Swarovski (32) und Daniel Hartwich (47) die langersehnten Paarungen verkündeten.

Auch die männlichen Promis durften sich über ihre neuen Tanzpartnerinnen freuen: So tanzt Gustav Schäfer (37) gemeinsam mit Anastasia Maruster, während Willi Whey (31) an der Seite von Patricija Ionel (31) das Parkett betreten wird. Milano wurde Marta Arndt (36) als Partnerin zugeteilt, Joel Mattli darf mit Malika Dzumaev (35) tanzen. Ross Antony (51) bildet ein Duo mit Mariia Maksina (28), Simon Gosejohann (50) mit Ekaterina Leonova (38) und Jan Kittmann freute sich über Kathrin Menzinger (37) als Profi an seiner Seite. Das Besondere: Influencerin Vanessa Borck (29) entschied sich dazu, mit einer Frau zu tanzen – sie wird von nun an mit Victoria Sauerwald auftreten.



RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Sonya Kraus, Bianca "Bibi" Heinick und Esther Schweins bei "Let's Dance" 2026

RTL / Jörn Strojny Die "Let's Dance"-Kandidaten 2026

