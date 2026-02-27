Ade Reality: So lief Eva Benetatous erster Moderationsjob

Evanthia Benetatou (33) hat am Donnerstagabend ihr Moderationsdebüt bei der ersten Aachener Media Night erfolgreich absolviert. Gemeinsam mit Sportmoderator André Scheidt führte die ehemalige Dschungelcamperin durch den Abend in der stylischen ehemaligen Fabrikhalle "Das Liebig" in Aachen. Vor prominenten Gästen wie Let's Dance-Chefjuror Joachim Llambi (61) und Rapper Kollegah (41), die beide bei der Promi- und Wirtschafts-Party von Gastgeber Erkan Cörtlek-Zimmermann einen Preis erhielten, stand die gelernte Flugbegleiterin erstmals in dieser Rolle auf der Bühne. "Ich bin sehr nervös, schon seit Tagen. Aber ich wollte das unbedingt durchziehen", gab Eva gegenüber Bild backstage zu. Unterstützung holte sie sich von zwei Frauen ihres Managements und ihrem Friseur, die ihr "den Rücken freihalten" sollten.

Nach einem kurzen Stocken zu Beginn zeigte sich Eva den ganzen Abend über erstaunlich souverän. Kein Verhaspeln, kein falsches Wort – die 33-Jährige wirkte sicher auf der Bühne, obwohl der Gedanke, dass alle Augen auf sie gerichtet waren, ihr zu schaffen machte. "Wir hatten die spontane Idee, dass Eva das übernehmen könnte", erklärte Gastgeber Cörtlek-Zimmermann gegenüber der Bild. "Je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr war ich davon überzeugt." Auch Reality-Kollegin Gina-Lisa Lohfink (39) lobte Evas Auftritt: "Ich finde das total mutig, dass sie sich das traut. Sie hat das gut gemacht." Joachim hingegen gab sich auf Nachfrage der Bild gewohnt kritisch und zurückhaltend: "Ich sage zu ihr lieber nichts."

Die Moderation ist für Eva eine Möglichkeit, sich vom Reality-TV zu entfernen und neue berufliche Wege einzuschlagen. "Ich möchte mich einfach ausprobieren und zeigen, was in mir steckt. Das ist eben mehr als Reality", sagte sie. Neben weiteren Moderationsauftritten arbeitet Eva auch weiterhin an ihrem Pilotenschein. "Von der Flugbegleitung ins Cockpit, das ist mein Plan", erklärte die Realitydarstellerin. Dass ihr der Wechsel vom Trash-TV zur Moderation wichtig ist, machte sie deutlich – der Auftritt in Aachen hat sie sogar nervöser gemacht als die Konfrontation mit ihrer Rivalin Samira Yavuz (32) im RTL-Dschungelcamp.

IMAGO / STAR-MEDIA Eva Benetatou, Reality-TV-Star

Simon Pfaff / ActionPress Joachim Llambi am Set von "Let's Dance"

Imago Eva Benetatou am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug zum RTL-Dschungelcamp 2026