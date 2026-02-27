Nessi Borcks "Let's Dance"-Start fällt bei Fans unten durch

Die neue Staffel von Let's Dance ist gestartet – und Vanessa Borck (29) sorgt mit ihrem ersten Auftritt für gemischte Reaktionen. In der Kennenlernshow, in der die Promis noch nicht mit ihren späteren Tanzpartnern auftreten, sondern in Gruppen, zeigte die Influencerin gemeinsam mit Betty Taube (31) und Nadja Benaissa (43) einen Cha-Cha-Cha. Doch während Betty und Nadja bei vielen Zuschauern Anklang fanden, fiel Vanessas Performance negativ auf. Auf der Plattform X äußerten sich zahlreiche Fans kritisch über ihre Darbietung und bemängelten vor allem ihre Körperhaltung und Bewegungen.

Die Kommentare fielen teilweise harsch aus. "Die Vanessa wirkte überfordert von ihrer eigenen Körpergröße", schrieb ein User. Ein anderer meinte: "Vanessa wirkt leider etwas storchig und der Größenunterschied zu Malika ist suboptimal." Weitere Zuschauer konstatierten: "Betty und Nadja waren schon mal nicht schlecht, Vanessa muss noch locker werden" oder "Nessi tanzt leider wie der Storch im Salat". "Bei Nessi ist eher Volkswandertag, die anderen beiden scheinen Potenzial zu haben", stellt ein anderer User fest. Auch die Jury zeigte sich nicht überzeugt: Jorge González (58) und Motsi Mabuse (44) vergaben jeweils vier Punkte, Joachim Llambi (61) sogar nur zwei. Doch es gab auch positive Stimmen. Unter einem Instagram-Post der Show schrieb ein Fan: "Sie hat das toll gemacht! Eine Favoritin von mir dieses Jahr."

Auch in der Vorbereitung zur Kennenlernshow war Vanessa bereits sehr offen mit ihren Herausforderungen umgegangen. In ihrer Instagram-Story sprach die Influencerin ehrlich über ihre Tanz-Erfahrungen – oder besser: über das Fehlen dieser. "Ich kenne mich mit Tanzen so gut wie gar nicht aus", gab sie zu. Die Jury-Bewertungen bereiteten ihr im Vorfeld große Sorgen. Trotzdem betonte sie, dass sie das Training genießen würde und alles gebe. "Also, man merkt auf jeden Fall, dass man gestern was getan hat, aber ich bin so gespannt, wie und ob ich gleich die Choreo noch kann. Und ich bin so stolz auf mich", berichtete die ehemalige Princess Charming ihren Followern.

RTL / Stefan Gregorowius Vanessa Borck und Malika Dzumaev, "Let's Dance" 2026

RTL Nadja Benaissa, Vanessa Borck und Betty Taube bei "Let's Dance" 2026

RTL Die Tänzerinnen und Tänzer von "Let's Dance" 2026

