Marius Borg Høiby verabscheute Noras Influencer-Dasein

Im laufenden Prozess rund um die frühere Beziehung von Realitystar Nora Haukland und Marius Borg Høiby (29) hat eine neue Zeugenaussage für klare Worte gesorgt. Gleich zu Beginn der Befragung im Gerichtssaal schilderte Noras Schwester Camilla Haukland, wie sehr Marius Noras Alltag als Influencerin missbilligt habe. "Er mochte nicht, dass Nora Influencerin war oder Bilder von sich veröffentlichte", sagte sie laut Bild vor Gericht. Demnach habe er vor allem an freizügigen Instagram-Fotos Anstoß genommen, sich gegen Teilnahmen an bestimmten Realityshows ausgesprochen und Nora laut Camillas Darstellung sogar untersagt, bei einzelnen Formaten mitzumachen. Das habe spürbare Folgen für ihre Planung und Einnahmen gehabt, so die Zeugin.

Camilla skizzierte zugleich ihr Bild von Marius: "Ich hatte den Eindruck, dass es ihm sehr schlecht ging. Ich fühlte eine gewisse Fürsorge für ihn. Ich glaube, er hatte es sehr schwer", erklärte sie vor Gericht. Nach ihrem Eindruck habe ihn die ständige Frage begleitet: "Was erwarten die Leute in dieser Situation von mir?" und "Welche Rolle muss ich hier erfüllen?", so Camilla. Die Schwestern hätten darüber oft gesprochen, berichtete sie weiter. Ihren Schilderungen zufolge führte der Konflikt um öffentliche Auftritte immer wieder zu Spannungen, etwa wenn Jobs kurzfristig abgesagt wurden oder Diskussionen über Inhalte auf Noras Kanälen eskalierten. Auch bei einigen Realityshows habe Marius klar widersprochen, was laut Camilla finanzielle Nachteile für die Influencerin nach sich zog.

Marius ist der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) und steht seit seiner Jugend im Scheinwerferlicht. In dem Verfahren hatte er vor Kurzem zudem seine Sicht auf ein altes Skandalbild beschrieben: Ein virales Foto, das Nora mit einem kleinen Beutel Kokain zeigt und auf dem auch ihre Freundin Sophie Elisa Isachsen zu sehen ist, sei seiner Darstellung nach nicht zufällig entstanden, sondern bewusst platziert worden. Er wandte sich dafür nach eigener Aussage an eine PR-Vertretung aus Sophies Umfeld und bekam demnach die Rückmeldung, es habe sich um eine geplante Aktion gehandelt. Für Nora wiederum ist Öffentlichkeit Teil ihres Alltags: Die Influencerin teilt viel in sozialen Netzwerken und nahm in der Vergangenheit an Realityshows teil.

Collage: Instagram / norahaukland, Imago Nora Haukland und Marius Borg Høiby, Collage

Imago Marius Borg Høiby bei einer Feier in Trondheim, 23. Juni 2016

Instagram / norahaukland Nora Haukland im August 2025