Gericht lehnt Haftentlassung von Marius Borg Høiby ab

Marius Borg Høiby (29) wird vorerst nicht aus der Haft entlassen. Das norwegische Borgarting lagmannsrett hat die Berufung des 27-Jährigen sowie seiner beiden Verteidiger gegen die Entscheidung des Oslo tingrett, die Untersuchungshaft aufrechtzuerhalten, abgelehnt. Das berichten mehrere norwegische Medien, darunter Dagbladet. Sein Verteidiger Petar Sekulic erklärte gegenüber der Zeitung: "Wir haben keinen Kommentar, außer dass wir das zur Kenntnis nehmen und prüfen werden, ob es eine Grundlage für eine Berufung gibt." Seit dem 2. Februar, einen Tag vor Prozessbeginn, sitzt Marius im Oslo-Gefängnis in Untersuchungshaft. Seine mehrfachen Anträge auf Freilassung wurden bisher abgelehnt.

Als Begründung für die fortgesetzte Haft nennt das Gericht ein sogenanntes qualifiziertes Wiederholungsrisiko. Besonders relevant sei dies im Hinblick auf die Frau, die als "Frogner-Frau" bezeichnet wird und gegen die Marius ein Kontaktverbot hat. Laut Anklageschrift soll er dieses Verbot mehrfach gebrochen haben, was er teilweise einräumt. Die Staatsanwaltschaft fordert für 39 der insgesamt 40 Anklagepunkte eine Haftstrafe von sieben Jahren und sieben Monaten. Im Gefängnis sitzt Marius komplett abgeschirmt von anderen Insassen, wie sein Anwalt zuvor gegenüber Dagbladet bestätigt hatte.

Trotz der strengen Haftbedingungen darf Marius wie alle Inhaftierten begrenzten Besuch empfangen. Kronprinzessin Mette-Marit (52) und Kronprinz Haakon (52) statteten ihm bereits einen Besuch ab. Bilder, die unter anderem VG veröffentlichte, zeigten das Paar in ihrem BMW, eskortiert von der Polizei. Das Kronprinzenpaar fuhr um 15.36 Uhr durch das Gefängnistor und verließ es eine Stunde später wieder, innerhalb der regulären Besuchszeiten. Während der siebenwöchigen Verhandlung vor dem Osloer Gericht wurden zahlreiche Zeugen gehört, darunter Angehörige mehrerer betroffener Frauen. Mette-Marit und Haakon wurden jedoch weder von der Polizei befragt noch als Zeugen vorgeladen, obwohl sie nach Einschätzung des Mediums VG an mehreren entscheidenden Punkten des Falls hätten Aufklärung leisten können.

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Getty Images Marius Borg Høiby in Oslo, Juni 2022

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Imago Marius Borg Høiby bei einer Feier in Trondheim, 23. Juni 2016

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Imago Zeichnung von Marius Borg Hoiby im Prozess im Osloer Bezirksgericht, erstellt von Ane Hem