Koks-Foto: Marius Borg Høiby wirft Ex Nora einen PR-Move vor

Vor Gericht bezieht Marius Borg Høiby (29) nun Stellung zu den Aussagen seiner Ex Nora Haukland. Bei ihrer Vernehmung kam auch ein virales Foto zur Sprache, das sie mit einem Tütchen Kokain in der Hand zeigt. Das soll angeblich dem Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) gehört haben. Laut Marius sei dieses Foto bewusst inszeniert worden und kein ungünstiger Zufall. Wie das Magazin Nettavisen berichtet, behauptet er, es habe sich um einen PR-Move gehandelt. "Für mich und meine Familie war das eine Krise. Verglichen mit dem, weshalb ich heute sitze, ist das nichts. Aber damals war es ziemlich groß", erklärt er. Er habe sich an die PR-Vertretung von Noras Freundin Sophie Elisa Isachsen gewandt – Sophie ist ebenfalls auf dem Foto. Die hätten ihm dann mitgeteilt: "Nur damit du es weißt, das war Absicht, das war geplant."

Was genau Nora und Sophie damit erreichen wollten, ist nicht ganz klar. Aber Marius glaubt offenbar, dass es das reine Fischen nach Aufmerksamkeit auf Kosten der Königsfamilie war. Er habe sich von Anfang an Sorgen gemacht, wie die Beziehung mit Nora auf die Öffentlichkeit wirken könnte, denn die Influencerin postete auch gerne mal freizügigere Fotos. "Ich habe mir Sorgen darüber gemacht, was ich zuvor gesagt habe, nämlich dass ich, solange sie mit mir zusammen ist, keine vulgären und provokanten Bilder im Umlauf haben möchte", betont der 29-Jährige. Dafür habe er zwei gute Gründe gehabt: "Erstens bin ich eifersüchtig, und zweitens passt es nicht zu meiner Familie."

Marius erinnert sich daran, dass Nora jemand ganz anderes war, wenn sie mit ihm und seiner Familie zusammen war. Die "Influencerin Nora" habe ein "extremes Verlangen nach Aufmerksamkeit". In Anwesenheit der Königsfamilie sei sie zurückhaltender gewesen. Ähnlich bezeichnete auch Nora ihren Ex als einen Menschen mit zwei Gesichtern. Nur dass er ihr, sobald er wütend wurde, richtig Angst gemacht habe. In einem Streit soll er sie sogar mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben – aufgrund dieses Vorfalls reichte die Netz-Bekanntheit Klage ein. Marius hingegen bestreitet, sie jemals mit der Faust geschlagen, sie gewürgt, getreten oder die Möbel demoliert zu haben.

Getty Images Marius Borg Høiby in Oslo, Juni 2022

Imago Marius Borg Høiby im Juni 2016

