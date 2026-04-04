Jennifer Lawrence scheiterte einst beim "Twilight"-Casting

Jennifer Lawrence (35) hat nun eine überraschende Anekdote aus ihrer frühen Karriere geteilt. Die Schauspielerin sprach einst für die beliebte Vampirsaga Twilight vor, die zwischen 2008 und 2012 in die Kinos kam und eine ganze Generation von Jugendlichen begeisterte. Doch ihre Bewerbung für die Rolle der Bella Swan verlief alles andere als erfolgreich, wie sie nun im Podcast "The Rewatchables" erzählte. "Sie haben mich sofort abgelehnt. Ich habe nicht einmal einen Rückruf bekommen", berichtete Jennifer. Letztendlich ging die Hauptrolle an Schauspielerin Kristen Stewart (35), die dadurch zum Superstar wurde.

Doch Jennifer blickt heute ohne Wehmut auf die Absage zurück, denn ihr Leben nahm eine andere, erfolgreiche Wendung. Etwa ein Jahr nach dem gescheiterten "Twilight"-Vorsprechen erhielt sie die Zusage für Die Tribute von Panem, wo sie die ikonische Rolle der Katniss Everdeen übernahm. Dabei hatte sie mit dem enormen Ruhm, der mit der Panem-Rolle auf sie zukam, anfangs zu kämpfen. "Ich wollte Independent-Filme machen und ich wollte gute Filme machen, aber ich wollte nicht die berühmteste Person auf dem Planeten sein", gestand Jennifer. Sie habe sich den Grad an Berühmtheit, der sie erwartete, zunächst kaum vorstellen können.

Nach "Die Tribute von Panem" und Projekten wie "X-Men: Dark Phoenix" zog sich Jennifer ein wenig zurück und versuchte, ihre Karriere fernab von großen Film-Franchises durch kleinere Projekte in andere Bahnen zu leiten. Heute gilt sie als eine der gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Auch wenn es mit einer Rolle in "Twilight" nicht geklappt hat, konnte Jennifer 2025 im Thriller "Die My Love" dennoch an der Seite von Robert Pattinson (39) glänzen. Der Schauspieler, der in dem Teenie-Drama den Vampir Edward Cullen verkörperte, hatte ebenfalls mit der großen Aufmerksamkeit um die Saga zu kämpfen. Heute blickt er jedoch versöhnlich auf die Filme zurück.

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Getty Images Jennifer Lawrence bei den 16th Governors Awards 2025

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Robert Pattinson und Kristen Stewart in "Twilight – Biss zum Morgengrauen"

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Getty Images Die Filmstars Jennifer Lawrence und Robert Pattinson, 18. Mai 2025 in Cannes

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