Millie Bobby Brown blickt auf "Grey's Anatomy"-Szene zurück

Millie Bobby Brown (22) erlangte durch ihre Rolle als Elf in der Serie Stranger Things weltweite Bekanntheit – doch schon Jahre zuvor sammelte sie erste TV-Erfahrungen. In der elften Staffel der Krankenhausserie Grey's Anatomy war die damals elfjährige Schauspielerin im März 2015 in einer emotionalen Szene zu sehen. In der Folge "Erdbeben" spielte sie laut kino.de das Mädchen Ruby, das nach einem Erdrutsch in den Bergen verzweifelt im Krankenhaus anruft, weil ihre Mutter bewusstlos liegen geblieben ist. Owen, gespielt von Kevin McKidd (52), gibt ihr am Telefon genaue Anweisungen, um das Leben ihrer Mutter zu retten. Nur rund eine Minute lang ist Millie in der Szene persönlich zu sehen, als Ruby auf dem Helikopterplatz des Grey Sloan Memorial Hospitals eintrifft und Owen in die Arme fällt.

Gegenüber Vanity Fair blickte Millie nun mit einem Augenzwinkern auf ihren damaligen Auftritt zurück. "Ich habe keine Worte. Das ist besser als 'Stranger Things', das ist besser als alles andere. Das dort nennt man eine Performance", sagte sie sarkastisch über die Szene. Die Schauspielerin erinnerte sich auch noch genau an den Tag der Erstausstrahlung: "Es ist, als würde man auf eine Schauspielschule gehen, nur dass meine leider im Fernsehen lief und die ganze Welt zusehen konnte. Das war wie meine Übung." Sie habe die Episode damals gemeinsam mit ihrer ganzen Familie vor dem Fernseher verfolgt und sei total ausgeflippt, während ihr Vater und ihre Mutter sie für ihre Leistung gelobt hätten.

Nur ein Jahr nach ihrem "Grey's Anatomy"-Auftritt begannen im September 2016 bereits die Dreharbeiten zu "Stranger Things", die Millie zum internationalen Star machten. Die gebürtige Britin, die am 19. Februar 2004 geboren wurde, hatte mit der Rolle der Elf ihren großen Durchbruch und wurde zu einem der bekanntesten Gesichter der Netflix-Serie. Heute ist sie längst nicht mehr nur als Schauspielerin tätig, sondern hat sich auch als Model und Unternehmerin einen Namen gemacht und ist inzwischen sogar Mutter geworden.

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Getty Images Millie Bobby Brown bei der UK-Sondervorführung von "Stranger Things 5" im Odeon Luxe Leicester Square in London, November 2025

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Getty Images Kevin McKidd, Schauspieler

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Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und ihr Kind