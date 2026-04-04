Katie Prices Ehemann Lee angeblich Betrüger? Ex packt aus

Gegen Katie Price (47) Ehemann Lee Andrews liegen nach wie vor Betrugsvorwürfe vor. Angeblich soll der Unternehmer seine Ex-Freundin um etwa 230.000 Euro betrogen haben, indem er ihre Unterschrift fälschte, um ein Darlehen zu bekommen. Nun meldet sich Lees Ex-Verlobte Alana Percival zu Wort. Sie ist zwar nicht diejenige, die betrogen wurde, scheint aber Details zu kennen. Bei Instagram teilt sie Screenshots eines angeblichen Nachrichtenaustauschs mit Lee, in dem er schreibt, er habe "mit den Gefühlen einer anderen Frau gespielt". "Dinge, die ich gesagt habe, die nicht meinem Charakter entsprechen. Ich habe diese Amerikanerin zu meinem Vorteil ausgenutzt und mit ihren Gefühlen gespielt", gab der Dubai-Auswanderer zu.

Es falle ihm schwer, seinen Fehler zuzugeben, aber es sei die "harte Wahrheit". Für Lee habe sein Verhalten der Frau gegenüber "seinen Zweck erfüllt". Was genau vorgefallen ist, gibt er in den Nachrichten aber nicht preis. Stattdessen entschuldigt er sich bei Alana und beteuert seine Liebe zu ihr: "Ich kann mir nicht ansatzweise vorstellen, was du durchmachst. Mein Herz sehnt sich nach dir, das tut es wirklich." Zudem spricht er von einem Gefängnisaufenthalt, bei dem er "Berge versetzt" habe, um seine Verlobte sehen zu dürfen. Alanas Antworten sind nicht zu sehen, dafür schreibt sie unter den Post: "Eine arme Frau um über 130.000 Euro betrogen. Reiseverbot und Betrug und so vieles mehr." Dazu hängt sie noch ein Dokument an, das beweist, dass Lees angebliches Unternehmen 2024 aufgelöst wurde.

Katie scheint derweil noch an die Unschuld ihres Ehemannes zu glauben. In einem Statement auf ihrem YouTube-Kanal betonte das ehemalige It-Girl, dass es sich bei den Vorwürfen um eine "Verleumdungskampagne" handle. "Ich bin mit Lee zusammen wegen Lee, es wäre mir scheißegal, ob er Müllmann wäre, es wäre mir scheißegal, ob er ein reicher Mann oder ein Müllmann wäre. Wie ich mich mit Lee verbinde und wie ich mit Lee klarkomme und wie ich über Lee fühle und wie er mich behandelt, ist alles, was mich interessiert", verteidigte sie ihre Beziehung. Jedoch scheint der Betrugsverdacht real zu sein, denn die Behörden in Dubai sollen derzeit ermitteln, weshalb es Lee tatsächlich nicht erlaubt ist, das Land zu verlassen.

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Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

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Instagram / katieprice Katie Price und Lee Andrews, März 2026

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026