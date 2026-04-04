Nach Manager-Deal: Kehrt Duffy bald zurück auf die Bühne?

Die walisische Sängerin Duffy (41) denkt nach jahrelangem Rückzug aus der Öffentlichkeit offenbar wieder über Musik nach. In einem ausführlichen Statement auf ihrer Webseite macht die Musikerin Hoffnung auf ein neues Werk von ihr, nachdem The Sun erst kürzlich öffentlich gemacht hatte, dass sie mit einem neuen Manager von TaP Music zusammenarbeiten soll – einer renommierten Management-Firma, die unter anderem Künstler wie Lana Del Rey (40) betreut. Auf ihrer Webseite beschreibt sie zudem das traumatische Erlebnis, das ihre Karriere abrupt stoppte: An ihrem Geburtstag wurde sie in einem Restaurant unter Drogen gesetzt, vier Wochen lang narkotisiert und in ein fremdes Land verschleppt, wo sie vergewaltigt wurde. Dieses Ereignis kostete sie fast ein Jahrzehnt ihres Lebens und hinderte sie daran, das zu tun, was sie am meisten liebt: zu singen.

Duffy erklärt in ihrem Statement auch, warum sie so lange geschwiegen hat. Sie habe sich gefürchtet, dass eine Offenbarung ihr romantisches Leben zerstören könnte, und sich nicht vorstellen können, bei einem Comeback permanent mit Fragen konfrontiert zu werden. Ein Freund habe ihr sogar gesagt, "die meisten Männer würden Reißaus nehmen, wenn sie wüssten, dass du vergewaltigt wurdest". Zunächst habe sie dies tief verletzt, später aber erkannt, dass dieses Wissen sie "nicht weniger liebenswert" mache. Die Sängerin zitiert Maya Angelou (†86): "Es gibt keine größere Qual, als eine unerzählte Geschichte in sich zu tragen." Nach der Tat zog Duffy fünfmal um und verbrachte Jahre in Isolation, oft wochenlang ohne menschlichen Kontakt.

Zur musikalischen Zukunft äußert sich die 38-Jährige zurückhaltend, aber hoffnungsvoll: "Ich schulde es mir selbst, eines Tages ein Werk zu veröffentlichen, obwohl ich sehr bezweifle, dass ich jemals die Person sein werde, die die Leute einst kannten." Für sie gehe es dabei nicht nur um Musik, sondern um Befreiung. "Nicht zu singen, bringt mich um", erklärt Duffy und fügt hinzu, dass sie sich nun darauf freue, zum ersten Mal wirklich sie selbst zu sein. Nach dem Statement werde sie zunächst erneut in die Stille zurückkehren, dankt aber Radiomoderatorin Jo Whiley dafür, dass sie während der schwierigen Zeit einen ihrer Songs im Radio spielen durfte.

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Getty Images Duffy auf einem Konzert in Hong Kong im März 2009

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Getty Images Lana Del Rey, Juni 2025

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Getty Images Duffy, Sängerin