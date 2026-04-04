Pressetour zu "The Drama": Tradition in Zendayas Kleiderwahl

Zendaya (29) sorgt mit ihrer Pressetour zu "The Drama" für Aufsehen – und das nicht nur wegen ihres neuen Films mit Robert Pattinson (39), der am 3. April in die Kinos kam. Die Schauspielerin und ihr langjähriger Stylist Law Roach haben sich für die weltweiten Premieren etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie kleideten Zendaya nach dem traditionellen Hochzeitsreim "Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes, etwas Blaues". Bei der Los Angeles-Premiere trug sie für "etwas Altes" ein Vivienne-Westwood-Kleid, das sie bereits 2015 bei den Oscars getragen hatte. In Paris erschien sie in einem neuen, bodenlangen weißen Brautkleid von Louis Vuitton mit schwarzer Schleife am Rücken, in Rom lieh sie sich ein schwarzes Giorgio-Armani-Privé-Kleid mit tiefem Ausschnitt, und in New York rundete sie die Serie mit einem blauen Schiaparelli-Kleid ab, das aus Tausenden handgefärbten Seidenfedern besteht.

Die aufwendigen Looks ziehen sich durch die gesamte Pressetour und sorgen dabei auch immer wieder für Spekulationen über Zendayas Beziehungsstatus mit Tom Holland (29). Bei den Oscars 2026, wo sie gemeinsam mit Robert den Preis für die beste Regie überreichte, trug sie eine bodenlange braune Robe – und wieder fiel der goldene Ehering an ihrem Finger auf. Auch bei ihren TV-Auftritten in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" und "Good Morning America" blieb sie dem Hochzeitsthema treu, etwa mit einem Blazerkleid, das mit schleierartigem Tüll und aufgestickten Blumensträußen verziert war. Bei den Essence Black Women in Hollywood Awards griff das Duo sogar in die Archive und wählte ein weißes Caché-Minikleid, das ursprünglich Sarah Jessica Parker (61) im Film Sex and the City von 2008 trug.

Das Kleid aus Rom hatte für Zendaya eine besondere Bedeutung, wie sie in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" verriet. Das schwarze Armani-Privé-Stück hatte ursprünglich Cate Blanchett (56) beim Filmfestival in Venedig 2025 getragen. "Als diese ganze Idee zusammenkam, war sie eine der ersten Personen, an die ich dachte", erklärte die Schauspielerin. "Law und ich erinnern uns beide, als sie dieses Kleid zum ersten Mal trug. Ich dachte: 'Ich wünschte, ich könnte dieses Kleid tragen. Was für ein Kleid.'" Die zweifache Emmy-Gewinnerin und ihr Stylist Law arbeiten seit Jahren zusammen und sind bekannt für ihre penibel durchdachten Looks, die immer perfekt zum jeweiligen Filmprojekt passen – von tennisthematischen Outfits für "Challengers" bis hin zu futuristischen Looks für "Dune: Part Two".

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Getty Images Bei der Premiere von A24s "The Drama" in Los Angeles: Zendaya am DGA Theater Complex

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Getty Images Zendaya bei der Premiere von "The Drama" in Paris, März 2026

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Getty Images Zendaya bei der Premiere von "The Drama" in Rom, März 2026

Imago Zendaya bei der "The Drama"-Premiere in New York City