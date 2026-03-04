Leyla Heiter enthüllt erniedrigende Mobbing-Erfahrung

Leyla Heiter (29) hat jetzt auf Instagram eine unangenehme Erinnerung aus ihrer Jugend in Frankfurt geteilt. "Ich war heute an dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin, und irgendwie kamen da so richtige Flashbacks, so positive und auch negative", verriet die 29-Jährige. Besonders eine schmerzhafte Mobbing-Erfahrung kam dabei wieder hoch: An einer U-Bahn-Station direkt gegenüber ihres damaligen Wohnhauses traf sie mit einer Freundin auf eine Gruppe von Mitschülern, mit denen sie regelmäßig Probleme hatte. Ein Junge aus dieser Gruppe kippte ihr damals ohne Vorwarnung einfach Bier über den Kopf.

Der Vorfall war für ihre damalige Freundin so schlimm, dass es ihr "erstes und letztes Mal" zu Besuch gewesen sei. Was der Junge jedoch offenbar nicht ahnte: Leylas Mutter hatte den Übergriff aus dem Fenster der gegenüberliegenden Wohnung beobachtet. Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin erzählt schmunzelnd, wie ihre Mutter kurz darauf zu den Eltern des Schülers ging und ihn dort zur Rede stellte. Als der Junge nach Hause kam und plötzlich Leylas Mutter in der Wohnung sah, sei er laut Leyla nicht mehr so selbstbewusst gewesen: "Ich glaube, der hat einen richtigen Einlauf bekommen", fasst sie ihre Erinnerungen in ihrer Instagram-Story zusammen. "Seitdem hat er jeden Einkauf von meiner Mutter, wenn er sie gesehen hat, nach Hause getragen."

Dank der Unterstützung ihrer Mutter kann Leyla heute offenbar mit Humor auf die Situation zurückblicken. Immer wieder gibt sie ihren Followern auf Instagram private Einblicke in ihren Alltag. Erst vor wenigen Tagen zeigte Leyla in ihrer Story ein Schreiben des Einwohnermeldeamts, in dem von einem unberechtigten Abruf ihrer Personendaten die Rede war. Die 29-Jährige wirkte dabei verunsichert und suchte offen den Austausch mit ihrer Community. Es scheint, als wäre neben ihrer Familie auch ihre Online-Community ein wichtiger Halt für sie.

IMAGO / BOBO Leyla Heiter, Realitystar

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Realitystar

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, September 2025